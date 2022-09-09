 

Скандалы: Смольный не замечает массового нашествия тараканов и крыс в Петербурге

09.09.2022, 17:30, Разное
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Жители Колпинского района Петербурга жалуются на массовое нашествие «домашних» насекомых

При этом коммунальщики остаются безучастными к их проблемам, а по отношению к районной администрации у жильцов полностью отсутствует доверие. На фоне продолжающихся проблем с некачественным вывозом мусора и ростом численности вредителей, появление тараканов в петербургских квартирах не выглядит чем-то удивительным – это логичное продолжение «мусорного» коллапса, стартовавшего еще в начале года.

Петербург продолжает страдать из-за последствий старта непродуманной «мусорной» реформы еще в начале года. Горожане жалуются на неудовлетворительную работу нового единого регоператора НЭО и его перевозчиков. В результате горожане вынуждены мириться с переполненными контейнерами или вовсе их отсутствием под окнами жилых домов.

При этом общая антисанитария нередко провоцирует появление вредителей в квартирах, тем более, если жильцам дома «не повезло» с не слишком чистоплотными соседями. Так, например, жители Колпинского района пожаловались на расплодившихся тараканов. При этом управляющая компания и ЖЭК «помочь не может», а на районную администрацию жители изначально не рассчитывают.

«Колпино Ленина 43 , дом весь кишит тараканами. В этом доме квартира 41 квартира 60 И 53 там полная антисанитария не управляющая компания ни ЖЭК, никто нам не может помочь. И администрация Колпинского района видимо, тоже не поможет. Что делать?» — задается вопросом одна из подписчиц группы «Подслушано Колпино».

«Адмиралтейская 15 весь дом кишат тараканами и что? Не кому нет дела», — соглашаются с ней комментаторы, отмечая масштабность проблемы.

Так же сообщается, что большое количество тараканов наблюдается в доме №45 по улице Танкистов. Соседи по району дают советы попавшим в беду – обратиться в жилищную инспекцию, прокуратуру, санэпидемстанцию и даже к губернатору города Александру Беглову.

Однако уже с самых первых дней «мусорного» коллапса в Петербурге, наступившего с вводом реформы 1 января, стало очевидно, что помощи для горожан со стороны Смольного, судя по всему, ждать не стоит.

Напомним, в конце апреля текущего года главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова отмечала рост жалоб на расплодившихся грызунов в жилых домах и поручила заняться санитарно-гигиенической очисткой территорий и истреблением крыс и мышей, являющихся переносчиками опасных заболеваний, в том числе чумы и бешенства. Распоряжение было адресовано всем ведомствам Смольного. Однако, как показало время, серьезная проблема была в очередной раз проигнорирована.

Фото: Скандалы.ру

Ирина Куприянова


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