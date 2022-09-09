Мнение: Письмо: “Не показала свое место”

Вот какое чудо-юдо западным ветром занесло.

Разбирайте сами сначала.

california520

Добрый день, Эволюция.

Благодарю вас за ваш блог.

Я замужем, ребёнку два года, сейчас беременна. Свекровь живет с нами. Мы из страны с довольно восточным менталитетом и жить с родителями мужа в нашей культуре довольно популярно.

Она овдовела год назад, но со свекром у неё были неблизкие отношения. Будучи замужем за ним, два года назад она переехала жить к нам в другой город. Изначально собиралась приехать только на месяц, помочь с ребёнком, но осталась с нами. Мне тоже было так удобно потому что она действительно очень помогала и облегчала мне бытовую жизнь. Изначально она позиционировала себя как современную свекровь, которая не вмешивается и вроде как действительно не влезала в нашу с мужем семью, хотя и жила с нами. Но за два года мы настолько размыли наши границы, что она уже принимала решения сама, а мы как дети велись и уже ничего не делали без ее одобрения. При этом она спокойная интеллигентная и адекватная женщина, но хоть и мягко но умеет надавить и убедить в своей правоте. Она 25 лет проработала директором, а до этого в КГБ и возможно поэтому властная.

Я два года назад плохо понимала свою роль в своей семье и пускала на самотёк. Не выстроила границы, не показала своё место, видимо, поэтому это за меня делала она.

3 месяца у меня был сильный токсикоз отчего все мои эмоции обострились и именно в этот период у меня началось раздражение к свекрови. Я начала видеть то, что раньше не видела. Меня элементарно начало раздражать ее чавкание, ее болтливость, то что она влезает в наши с мужем разговоры и воспитывает моего ребёнка так как хочет. Раньше она спрашивала разрешения по многим вещам касательно воспитания, а теперь многие вещи делает без моего ведома.

При этом я осознаю, что это мое упущение.

Ее дочери живут в других странах, мой муж ее единственный сын, внучку любит. Я тоже к свекрови по-своему привязана, но отдавать ей главную роль женщины в моей собственной семье я не могу. Ведь она прожила свой опыт материнства и жены в свои годы, а свой век я отдавать не буду и хочу прожить хозяйкой в своей семье.

Ведь это не моя ответственность, что в свои 70 лет она осталась одна и никому не нужна, кроме нас.

С одной стороны, мне жаль ее и я не хочу причинять ей боль, выселяя отдельно. С другой стороны, если она не знает границ и теперь начала вмешиваться и в важные вопросы нашей семьи и даже мелкие бытовые, я не могу допустить, чтобы она претендовала быть хозяйкой в моей же семье. Я знаю, что этого не случится, но не готова к соперничеству и продолжительному стрессу совместной жизни.

Выглядит это, возможно, так что когда мне нужна была ее помощь я впускала ее в нашу семью, а когда стала опытнее в семейных делах, то выгоняю. Она мне так и сказала. Но я больше не могу жить с ней на одной территории. Хочу строить с мужем семью сама и вставать на ноги.

Кроме всего, она гиперопекает моего мужа, он стал более ленивым за то время, что свекровь живет с нами. Даже идёт покупает одежду ему. Я несколько раз мягко просила ее не покупать нам продукты и одежду, что мы взрослые. Она обиделась, сказав, что ведь я тоже хочу баловать свою дочку. Да, но ей ведь всего 2 года!

Муж говорит, что ходит с ней за покупками из жалости, потому что она не знает куда деть свою любовь и теплоту. Меня в этой ситуации поддерживает, но и маму говорит жалко.

Когда дочке был всего месяц я случайно увидела как свекровь приложила свою грудь ей. Мне было настолько непонятно и неловко, что я сделала вид что ничего не случилось. Сейчас, когда во мне бушуют гормоны беременности, я не могу забыть этот эпизод и не могу понять зачем она это сделала. И только сейчас спустя два года я злюсь на себя что не хватило мне смелости поднять этот вопрос и на неё, что она допускает такое в моей семье.

Потом я заметила, что она начала очень завуалированно меня критиковать. Очень и очень завуалированно, но проскальзывающе. Долгое время я думала, что мне это показалось, ведь сказано все в спокойном и дружелюбном тоне и не прямо. Но прослушиваясь, я поняла, что все-таки это критика. Получается, мы раздражаем друг друга взаимно. Ощущение, что началось какое-то холодное тихое соперничество. Раньше, когда я была покладистой, неопытной я ее устраивала видимо, а теперь когда проявляла свою роль главной хозяйки, она начала в мой адрес высказывать хоть и мягкие, но слова критики.

Как вариант мы думаем с мужем жить с ней в одном дворе, но в разных квартирах по соседству и оставлять детей в будущем (Она сама не раз говорит, что ей в радость быть с внучкой и хочет ещё внуков и пока она в состоянии поможет нам их вырастить) у неё дома, а на свою территорию пока не впускать. Пока мы не научимся жить по установленным границам. Потому что я боюсь, что она опять зайдёт один раз к нам и не выйдет и начнёт опять пытаться хозяйничать на моей территории.

Второй вариант, продолжать жить вместе, но объяснить, что это она пришла в мою семью, а не я в ее и обозначить ее место. Но что-то мне подсказывает, что этот вариант не сработает и мы так и будем конфликтовать и просто терпеть друг друга ради мужа и детей.

Пожалуйста, помогите разобраться. Может я не вижу своих косяков и тоже нарушаю какие-то границы?

Как сохранить мир в семье и экологично без боли сепарироваться от свекрови?