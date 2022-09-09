 

Мнение: Горловина мешка

09.09.2022, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Беглое знакомство с картами Украины неизбежно приводит беспристрастного наблюдателя к выводу, что наши страны, как и народы, населяющие их, всё-таки глубоко родственны (как бы яростно нынче с обеих сторон сей факт не отрицали). Есть объективные черты, против которых не попрешь. Среди них – важная общая особенность, а именно – ОТСУТСТВИЕ ДОРОГ. О том, что в России это одна из главных двух бед, мы все знаем, раньше просто переносили это знание и на Украину автоматом; потом Украина отделилась, знание стало более смутным, но если смотреть на новейшие карты – понимаем, что в этом плане за 30 лет незалежности мало что изменилось.

В общем, на Украине дорог тоже нет (по европейским меркам), а если по нашим – тоже очень мало. А из этого прямо вытекает сугубо военное обстоятельство, о котором знал еще Наполеон, а потом его активно использовали и немцы, и советские по ходу ВОВ – что в “стране без дорог” крайне важны так называемые “узловые” населенные пункты: такие, где сходятся разные (немногочисленные имеющиеся) дороги. Кто владеет “узлами” – тот будет господствовать над местностью.

Украинский Купянск, расположенный почти у границы России и Украины – именно такой н/п. В нем сходятся основные пути, причем не только автомобильные, но и железнодорожные. А если учесть, какое громадное количество боеприпасов тратят каждый день (!) войска (особенно российские) – значение ж/д дорог вообще невозможно переоценить.

Попросту говоря, Купянск – это горловина мешка. У самой границы с РФ. Я на это обратил внимание еще в июне (по чести говоря, подсмотрел в роликах у Марка Солонина, он одно время хорошо показывал карты). Но тогда это звучало абстракцией, поскольку городок находился как бы глубоко в тылу российских войск. И вот, не прошло и трех месяцев – нате.

Пока складывается впечатление, что ВСР могут потерять даже те (не очень впечатляющие) плоды ратных трудов по “освобождению Донбасса”, которые она буквально выгрызла за лето. Но, может, все еще и обойдется. Никогда не стоит терять надежды.


Довольно неприличная картинка. Но по ней хорошо видно и отсутствие дорог, и две ж/д ветки от Купянска (обе – по территории Украины).

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03.22 / Западные санкции отменят в случае прекращения спецоперации – политик Нуланд

11.07.21 / Грядут большие перемены — возможно, пенсии отмена?

06.05.22 / Мнение: Русский в Этномире (отчет о кинофестивале)

19.01.22 / Эндокринолог перечислила вредные и полезные продукты для щитовидной железы

30.05.21 / Подчеркивают как длину волос, так и красоту лица. “Блестящие полоски” — новый тренд в окрашивании

12.04.22 / При содействии “Росатома” в клиниках Петербурга пройдет 10 тысяч медобследований

01.07.22 / Минкульт попросит актёров, ни разу не игравших силовиков, написать объяснительные записки

13.04.22 / Fox – в США потоком идут нелегальные мигранты — Байден и Харрис пригласили

11.05.22 / Часть базового гардероба, которая может быть очень стильной: тенденции женских рубашек на весну

09.02.22 / Вакцины от омикрона: что есть и чего ждать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика