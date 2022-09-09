Мнение: Горловина мешка

Беглое знакомство с картами Украины неизбежно приводит беспристрастного наблюдателя к выводу, что наши страны, как и народы, населяющие их, всё-таки глубоко родственны (как бы яростно нынче с обеих сторон сей факт не отрицали). Есть объективные черты, против которых не попрешь. Среди них – важная общая особенность, а именно – ОТСУТСТВИЕ ДОРОГ. О том, что в России это одна из главных двух бед, мы все знаем, раньше просто переносили это знание и на Украину автоматом; потом Украина отделилась, знание стало более смутным, но если смотреть на новейшие карты – понимаем, что в этом плане за 30 лет незалежности мало что изменилось.

В общем, на Украине дорог тоже нет (по европейским меркам), а если по нашим – тоже очень мало. А из этого прямо вытекает сугубо военное обстоятельство, о котором знал еще Наполеон, а потом его активно использовали и немцы, и советские по ходу ВОВ – что в “стране без дорог” крайне важны так называемые “узловые” населенные пункты: такие, где сходятся разные (немногочисленные имеющиеся) дороги. Кто владеет “узлами” – тот будет господствовать над местностью.

Украинский Купянск, расположенный почти у границы России и Украины – именно такой н/п. В нем сходятся основные пути, причем не только автомобильные, но и железнодорожные. А если учесть, какое громадное количество боеприпасов тратят каждый день (!) войска (особенно российские) – значение ж/д дорог вообще невозможно переоценить.

Попросту говоря, Купянск – это горловина мешка. У самой границы с РФ. Я на это обратил внимание еще в июне (по чести говоря, подсмотрел в роликах у Марка Солонина, он одно время хорошо показывал карты). Но тогда это звучало абстракцией, поскольку городок находился как бы глубоко в тылу российских войск. И вот, не прошло и трех месяцев – нате.

Пока складывается впечатление, что ВСР могут потерять даже те (не очень впечатляющие) плоды ратных трудов по “освобождению Донбасса”, которые она буквально выгрызла за лето. Но, может, все еще и обойдется. Никогда не стоит терять надежды.



Довольно неприличная картинка. Но по ней хорошо видно и отсутствие дорог, и две ж/д ветки от Купянска (обе – по территории Украины).