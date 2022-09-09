Глава обзавелся трехэтажной недвижимостью

Спустя 1,5 месяца после своего избрания глава Рыбинска Дмитрий Рудаков обзавелся недвижимостью… но не в Рыбинске, а в районе.

Как стало известно ryb.ru, глава приобрел трехэтажный коттедж в пос. Якуники по ул. Новая кадастровой стоимостью 7,36 млн рублей, площадью 331 кв. метра (скан свидетельства о переходе права собственности имеется). Судя по выписке, дом новый – 2020 года постройки.

Кроме того, “злые языки” поговаривают, что Дмитрий Рудаков после своего избрания сменил и машину – приобрел новый внедорожник – непатриотичный “Мерседес”.

Как следует из декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (тогда еще зама главы) за 2018 год, Дмитрий Рудков владел 4 квартирами (в том числе в пользовании) разной площади, земельным участком, небольшим домом и джипом “Тойота Хайлендер”.