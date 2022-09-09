 

Дошла очередь до Брутян – Личное мнение

09.09.2022, 16:33, Разное
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В профессии актрисы важным навыком является умение выдержать паузу. Станиславский ещё учил этому вместе с Немировичем-Данченко.

Сначала высказался Павел Прилучный. Затем — его бывшая Мученица и не состоявшая Прилучной мадам Карпович. Теперь, чуть выждав, точку в истории ставит Брутян.


Фото: hellomagrussia

Зепюр утёрла нос женщинам, которые претендуют на её мужа. Вы надеялись, что Павлик вернётся? Ха-ха.

Очень быстро Прилучный сделал Зепюр предложение.

«Паша сказал мне: “Я давно искал такую, как ты”. И предложил выйти за него замуж. Мне, конечно, было приятно услышать эти слова от человека, который мне нравился, но я не отнеслась к этому серьезно. А Паша был настроен решительно, и уже несколько дней мы вместе поехали к моим родителям».

Это вы за ним бегали, а он бегал за мной! И сразу — с намерениями.

«Папа и мама были в курсе, что мы встречаемся, но не думали, что предложение выйти замуж последует так быстро».

А как с детьми мужа от предыдущего брака? Помню, как старалась мадам Карпович, а что же Буртян? У молодой жены и на это нашёлся ответит Агате:

« Мы познакомились с ними почти сразу, как начали встречаться. Паша был с детьми в батутном центре и предложил мне присоединиться. Я приехала, мы отлично провели время, а потом Тимофей спросил, поеду ли я с ними за город на шашлыки. Паша посмотрел на меня, улыбнулся, пожал плечами и сказал: “Я тут ни при чем. Это все они”.

На самом деле мы быстро нашли общий язык, все произошло как-то само собой. То Мия у меня что-то спрашивала, то Тимофей подходил за советом. Так потихонечку мы и подружились».

Подружились.

Ну, что сказать? Молодец, Зепюр, всё правильно. Всем дала высказаться, а потом поставила жирную точку.

Повезло Павлу с такой умной женой?

Источник: Лена Миро


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