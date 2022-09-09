Скандалы: «Понравитесь начальнику – дадут стимулирующие»

Минздрав отдал зарплаты врачей на откуп регионам

Минздрав рекомендовал регионам самим регулировать зарплаты врачей, чтобы доля оклада составляла не менее 55-60% в общих выплатах. Сейчас во многих случаях она не превышает 40%. Чего ждать медикам от такого решения, обсуждаем с президентом «Лиги защиты врачей» кандидатом медицинских наук Семёном Гальпериным.

– Это вместо того, чтобы ввести твёрдые ставки врачам, о чем много говорили в последнее время?

– Если будет твёрдая ставка, нужно выделять на это бюджетное финансирование, а денег на это сегодня либо не хватает, либо они разворовываются чиновниками. Потому что сегодня никто не знает, какая сумма идёт на зарплату врача. Между тем, ещё в 2012-м Путин говорил: врач должен твёрдо знать, какую зарплату он получит, а пациент – на какую помощь может рассчитывать. С тех пор все это и тянется, и мало что поменялось.

В объявлении о приёме на работу обычно пишут: врач заработает столько-то. А когда он приходит подписывать договор, ему говорят: тут половина от того, что мы вам обещали, а все остальное будет зависеть от воли руководителя. Понравитесь ему, вам дадут стимулирующие и т. д, не понравитесь, – извините…

– То есть провалив выполнение указа Путина от 2012-го, Минздрав уходит от ответственности?

– Да, сваливая это на плечи на регионов. Но регионы-то разные. Есть богатые, а есть бедные, которые никогда не поднимут здравоохранение. И сегодня у нас резко обострилась проблема дефицита медработников. Причём в регионах вообще ужасная ситуация – есть такие, где вообще почти никого из медиков не остаётся. Всё это – результат той реформы, которую проводил Минздрав. И вот теперь ведомство умывает руки.

– Так где выход?

– Мы должны знать: врач такой-то категории, работая на такую-то нагрузку, должен получать такую-то зарплату. Это должна быть сумма, записанная в контракте, то есть – то, что должны врачу выплатить за работу, которую он обязан выполнить. А компенсационные выплаты – это уже за дополнительную работу. Их вообще нельзя считать в зарплату. Тогда это будет честно.

Всё должно быть прозрачно. Кроме того, нужно раскрыть не только зарплаты главврачей (недавно такой закон приняли), но и их заместителей – а таковых иногда бывает даже 20 человек. И все равно, непонятно, как включить в эти отчёты ещё и неучтённые доходы от контрактов за ремонт, за аутсорсинг, за закупки, которые могут получать некоторые руководители медучреждений.

Елена Скворцова

Оригинал материала: “Собеседник”