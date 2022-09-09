 

Корреспонденты Первого канала рассказали, как продвигается наступление “ЧВК Вагнера” под Бахмутом

09.09.2022, 15:55, Разное
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Военкор Алексей Кручинин на БМП с “вагнеровцами” въехал в село, которое на днях было полностью зачищено. Это первая возможность, когда представитель прессы может относительно безопасно побывать здесь.

“В каждом доме у них была подготовленная позиция. При движении по нашим группам производился очень сильный артудар. Чтобы вы понимали, они работали калибром от 120 до свыше 200”, – рассказал журналистам сотрудник “ЧВК Вагнера”.

По словам бойцов, участвовавших в штурме, ВСУ били артиллерией, в том числе и тяжелой, несмотря на то, что там были и мирные жители. Эвакуацией людей занимались сами “вагнеровцы”.

Освобождение Кодемы было поэтапным. Перед окружением населенного пункта была зачистка лесного массива, что в итоге вынудило националистов занять позиции в защищенном опорном пункте.

Кодема – небольшое село, но его расположение и особенности ландшафта делают его стратегически важной точкой для дальнейшего наступления. Занятие господствующей высоты дает большие возможности для контроля местности, отметил военкор.

“Мы следуем непосредственно за огневым валом. У нас максимальное приближение подразделений к огневому валу нашей артиллерии. Это требует большой выучки артиллеристов и пехотных подразделений”, – рассказал один из бойцов, сопровождавших журналистов.

Подразделения “ЧВК Вагнера” заняли высоту, которую будут использовать для наступления на Бахмут – ключевое звено линии обороны Бахмут – Соледар – Северск. Их следующая задача – лишить ВСУ снабжения, которое поступает из Авдеевки и Торецка.

Ранее сообщалось о попытках контрнаступления ВСУ на Харьковском и Херсонском направлении. ЧВК “Вагнера” не работают на этих направлениях и продолжают наступать на Бахмут.


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