Вытаскиваем старую футболку, покупаем соковыжималку: 7 необычных бьюти-трюков

Предлагаем вашему вниманию подборку новых бьюти-трюков для вашей красоты. Эти хитрости способны не только упростить вашу жизнь, но и значительно повысить эффективность домашнего ухода. Проверьте на себе, и вам наверняка захочется их повторять вновь и вновь!

Не выбрасывайте плохой крем для лица

Каждая девушка хотя бы раз в жизни покупала крем для лица и впадала в уныние, заметив, что он не оправдывает заявленные в рекламе характеристики. Не спешите выбрасывать косметику, которая вам не подошла. Используйте такие средства иначе. Крем для лица можно наносить на руки, тело или стопы – в зависимости от его консистенции и ваших личных предпочтений.

Аналогичным образом поступайте и с другой косметикой. Используйте не подошедший шампунь вместо геля для душа или пены для ванн.

Купите соковыжималку

Едите мало свежих фруктов и зелени? Попробуйте исправить ситуацию при помощи соковыжималки. Этот прибор поможет быстро и без лишних усилий приготовить разнообразные полезные напитки. Выжимайте соки из любимых фруктов и пробуйте новые вкусы: сельдерей, огурец, свекла и прочие знакомые с детства продукты богаты полезными витаминами и микроэлементами.

Массажная щетка – ваш лучший друг

Начните свое утро с массажа сухой щеткой из натуральной щетины. Эта простая процедура займет пару минут. Ее результат – мягкое очищение кожи и полезный массаж, активизирующий кровообращение. Просто потрите сухой щеткой кожу, двигаясь от конечностей к сердцу, после чего примите душ как обычно.

Пластиковая карта для ваших ресниц

Всегда ли у вас получается накрасить ресницы, не испачкав кожу вокруг? Решение есть! Просто приложите любую пластиковую карту к веку, прежде чем наносить тушь. Теперь красьте ресницы привычным движением и не бойтесь оставить неопрятные следы. Не забудьте перед этой процедурой обработать карту антисептиком или тщательно очистить иным способом.

Новая жизнь старой футболки

Сохраняйте хлопчатобумажные футболки, даже если не планируете их больше носить. Любой предмет одежды этой категории станет отличной заменой банному полотенцу. Используйте футболки для вытирания и сушки волос после мытья. Фактура одежды из натуральных материалов намного мягче полотенца. Этот лайфхак поможет предотвратить повреждение волос и образование заломов.

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Делайте прическу ночью во время сна

Ночной сон лучшее время для создания актуальной укладки для предстоящего дня. Нанесите на волосы немного мусса для фиксации и соберите свободный пучок. После чего ложитесь спать. Результат утром определенно вам понравится – волосы будут гладкими у корней и с небрежными волнами на основной длине. Ночная укладка продержится весь следующий день.

Лучшее средство от припухлых глаз и мешков под ними

Быстро снять отек с области вокруг глаз поможет обычная холодная вода. Ориентируйтесь на собственные ощущения, кому-то достаточно холодного умывания и компресса, а кому-то удобней протирать лицо кубиками льда. Если вариант с водой кажется вам слишком скучным, приготовьте заранее и охладите или заморозьте отвар трав.