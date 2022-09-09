Перед турецким отелем, в котором проживал Собянин, рабочие круглосуточно перекладывали тротуарную плитку

Мэр Москвы Сергей Собянин провёл свой первый после возвращения из отпуска брифинг для журналистов.

По словам градоначальника, отдыхал он в турецкой Анталии, где ему был оказан тёплый приём. Особенно мэру запомнилось проживание в отеле.

– Сразу было видно, что меня в Турции хорошо знают, не зря много турецких строительных компаний работают в Москве. Под окнами у меня круглые сутки перекладывали плитку, – сказал градоначальник. – Так забавно – кладут дорожку ночью, потом снимают, потом кладут новую. Видимо, они решили, что мне это нравится. Даже не знаю, почему.

Собянин добавил, что приехал в гости к мэру турецкого города не с пустыми руками – он привёз ему планы новых линий метро и проект кольцевой дороги Анталии. Москва надеется на долгосрочное и продуктивное сотрудничество с турецкими коллегами.

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