Мнение: Декрет о ядерном оружии

Декрет о ядерном оружии

Ким Чен Ын официально провозгласил КНДР ядерной державой, подписав закон, по которому Пхеньян больше не будет вести переговоры по денуклеаризации и никогда не откажется от ядерного оружия.

«Если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой из-за нападения противника, ядерный удар с целью уничтожения сил противника, включая источник провокации и командный пункт, наносится автоматически и немедленно по заранее определенному плану»:

«КНДР закрепляет за собой право нанести превентивный ядерный удар по противнику в том случае, если Пхеньян сочтет угрозу с его стороны для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной»

Как писал уже много лет, КНДР никогда не откажется от своей ядерной дубинки. Теперь это подтверждено официально. В современном плотоядном мире, лишь ядерное оружие может удержать потенциального агрессора угрозой неприемлемого ущерба.

Таким образом КНДР формализует себя как фактического члена ядерного клуба, в который ее официально не приглашали, но в котором она по-факту обладания ядерным оружием и средствами его доставки давно находится.

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