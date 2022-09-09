Скандалы: Молчаливое возвращение Пугачевой в Россию рассорило отечественный бомонд

В Сети недоумевают, как будет себя вести Максим Галкин, чьи дети пошли учиться в дорогостоящую российскую школу

Почти две недели прошло с того дня, как Алла Пугачева, элегантно открыв ножкой роллс-ройс, ворвалась в суровые российские будни. С того момента светское общество разделилось: одни одобряют возвращение Примадонны, другие считают, что предателям в России не место. Бывший муж Примадонны, Филипп Киркоров, защищая ее, и вовсе «пробил дно».

«Кто мы все такие, чтобы осуждать, обсуждать, комментировать Аллу Борисовну, какие-то ее поступки?! Она настолько там наверху, сделала для этой страны столько, что грех сейчас что-то приписывать ей негативное», — буквально взорвался музыкант.

Сергей Шнуров также поддержал возвращение Аллы Пугачевой в Россию.

«Алла Борисовна — настолько заслуженный человек, что она может делать все что угодно. Уезжать, приезжать, говорить, не говорить. Корить ее? Да кто мы такие, чтобы вообще что-либо говорить Алле Борисовне Пугачевой?» — заявил артист.

Впрочем, сама Примадонна продолжает хранить молчание. На днях вместе с дочерью Кристиной Орбакайте она была замечена на мюзикле «Кабаре» в Театре наций, где рулит Евгений Миронов. Отметим, что на этом же представлении присутствовал и Иван Ургант, знатный не любитель России.

Шоумен Рустам Солнцев считает, что Примадонна будет и дальше молчать. И даже не благодаря своей мудрости, а скорее из-за любви к Максиму Галкину.

«Я встретил их на премьере одного из спектаклей в «Современнике» задолго до свадьбы. Галкин тогда был совсем худым, а Примадонна — в теле. Они смотрелись очень мило, хоть и нелепо. Не думаю, что заявления Пугачевой стоят нарушения этого спокойствия. Она и дальше продолжит молча нести свой крест», — рассказал Солнцев.

А вот журналист Артемий Троицкий удивился тому, что певица все-таки решила вернуться в Россию. Поступок Примадонны он счел странным.

«Это странный поступок. Я понимаю, почему она смогла вернуться в Россию. Потому что понятно, что Аллу Пугачеву никто бы задерживать, арестовывать и тащить в СИЗО никогда не стал бы», — сказал Троицкий в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

Он признал, что многие россияне с любовью относятся к артистке. Однако ее мотивацию он не понял.

Стоит отметить, что единственное, что пообещала Примадонна, — «набить морду» журналисту Владимиру Соловьеву, который не раз с критикой выступал в адрес четы Пугачева — Галкин. Интересно, что по странному стечению обстоятельств на днях журналист появился в эфире с ссадинами на лице. Связано ли это с заявлением Примадонны — остается загадкой. Хотя художник Никас Сафронов справедливо полагает, что та имеет право «набить морду» кому угодно. То есть дать отпор.

В Сети задаются вопросом, сможет ли Максим Галкин удерживать на Западе образ борца с режимом, в то время как его дети Гарри и Лиза Галкины пошли учиться в частную школу, обучение в которой обошлось семье в 3,2 миллиона рублей. А все налоги, как известно, пойдут в казну государства, против которого Галкин выступает.

Кстати, о возвращенцах. Их ряды пополнил актер Алексей Панин, который призывал «убивать всех русских». Все соцсети Панин почистил, но интернет — не газета. В Сети есть достаточно видео с его призывами.

Евгений Василенко

Оригинал материала: “ДэйлиШторм”