Дочь Николая Наумова удивилась популярности у сверстников сериала «Реальные пацаны»

Дочь Николая Наумова Амина в детстве не пользовалась соцсетями, а время ее просмотра телевизора было ограничено. Из-за этого девочка удивилась, когда узнала об огромной популярности у ее сверстников сериала «Реальные пацаны», в котором главную роль исполнил ее папа.

Николай Наумов прославился еще во времена игры в пермской команде КВН, где он, как и в сериале, назывался просто Колян. Таким же простым парнем он предстал и в сериале «Реальные пацаны», обретшем популярность у многих соотечественников. Однако, как оказалось, его родная дочь Амина даже не догадывалась, что все ее сверстниками являются фанатами ситкома. Она является старшей из троих наследников Наумова, кроме девочки семья воспитывает двоих сыновей, Александра и Сергея, 2014 и 2016 года рождения.

Стоит отметить, что девочка не имела возможности наслаждаться просмотром телевидения целыми сутками напролет, запрещал папа пользоваться и социальными сетями. Особенно после появления братьев девочка и вовсе стала помощницей мамы в уходе за ними. Первый раз сериал «Реальные пацаны», его первую серию, дочка посмотрела вместе с отцом. Именно тогда ее удивило, что все ее одногодки уже давно полюбили юморное шоу.

Сейчас 40-летний артист блистает на экране в уже девятом сезоне сериала на телеканале ТНТ. По сюжету Колян после освобождения из мест заключения возвращается в родную Пермь. Бывший сиделец решает написать книгу о своей жизни, для чего заселяется в квартиру матери. Наумов называет роль в «Реальных пацанах» главной в своей жизни. Однако, по его заверению, это не угнетает его, так как он занят одновременно и в других проектах. Например, вниманию российского зрителя скоро представят новую картину «Яйцо Фаберже», в котором у актера абсолютно иной образ.