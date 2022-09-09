 

Грузинский суд оправдал поиздевавшегося над россиянином и литовцем таксиста

09.09.2022, 14:40, Новости дня
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Суд присяжных в Грузии оправдал водителя такси, который требовал с граждан РФ и Литвы деньги сверх тарифа, а затем вывез пассажиров за пределы города и угрожал отпустить только в случае выплаты ему 500 лари (примерно 180 долларов), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Водитель такси компании «Яндекс» в апреле посадил двух пассажиров из РФ и Литвы в аэропорту Тбилиси и проследовал в отель. Они должны были заплатить ему 23 лари (8 долларов), но он потребовал 195 (70 долларов). После того как пассажиры отказались выполнить его требование, таксист вывез их за пределы города и заявил, что не откроет двери, пока не получит 500 лари.

Пассажирам удалось все же выскочить по дороге из автомобиля и сбежать. Они обратились в полицию. Водитель скрылся, но затем был задержан стражами порядка. Обвинение настаивало на заключении в тюрьму, однако суд присяжных отпустил водителя, защита которого утверждала, что причина инцидента между таксистом и пассажирами в том, что тот включил украинские песни в машине.

Прокуратура назвала это «ложью и введением общественности в заблуждение».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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