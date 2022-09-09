Эксперт оценил возобновление прямого авиасообщения между Россией и Молдавией

Прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом, которое может открыться в начале октября этого года, осуществляется не для российских граждан, билеты на эти рейсы будут гораздо дороже, нежели ранее, сказал газете ВЗГЛЯД исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что с 1 октября возобновляется прямое авиасообщение между Москвой и Кишиневом, передает ТАСС. В феврале Молдавия закрывала воздушное пространство, поскольку в стране был объявлен режим ЧС, который позже был снят. Из-за «многочисленных обращений граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями», власти приняли решение возобновить прямые рейсы с Россией.

«Теоретически, это может открыть новые возможности для полетов в Европу из Москвы, но ключевой вопрос – это та визовая политика, которую будут вести европейцы. Потому что совершенно очевидно, что без комфортных условий посещения европейских стран наличие дополнительных вариантов авиасообщения мало на что повлияет», – говорит Пантелеев.

Он подчеркивает, что прямым авиасообщением не смогут пользоваться российские авиакомпании, поскольку Молдавия окружена недружественными РФ странами. Более того, он не уверен, что односторонние авиасообщение все-таки будет открыто в ближайшее время.

«Определенные возможности, связанные с вывозом граждан, можно было бы реализовать и без открытия регулярного авиасообщения. Но очевидно, что ориентир в данном случае делается точно не на российских граждан. Да и в целом необходимость выполнения полетов через, скорее всего, воздушное пространство над Черным морем и Румынию значительно увеличивает продолжительность полета относительно того, что было ранее. Соответственно и по цене такие полеты едва ли могут быть привлекательными», – заключил собеседник.

Ранее российское Министерство иностранных дел сообщило, что Москва и Бангкок начали проработку восстановления прямого авиасообщения между двумя странами. По словам ведомства, такие шаги поспособствуют восстановлению туристического обмена.

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