Столтенберг заявил о помощи НАТО Украине в долгосрочной перспективе

НАТО поможет Украине и обеспечит ее переход от советского к западному оружия, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам», – передает ТАСС его слова.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM).

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