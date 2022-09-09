 

Столтенберг заявил о помощи НАТО Украине в долгосрочной перспективе

09.09.2022, 14:40, Новости дня
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НАТО поможет Украине и обеспечит ее переход от советского к западному оружия, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы поддержим Украину в долгосрочной перспективе и поможем Украине перейти от советского вооружения к вооружению, сделанному по нашим стандартам», – передает ТАСС его слова.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета «военной помощи» на сумму 675 млн долларов. В новый пакет военной помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS, гаубицы и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM). 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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