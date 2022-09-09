Сердце, печень, мозг: почему важно запастись свеклой на всю зиму

Зачастую многие из нас думают, что полезные витамины и микроэлементы можно получить только если придерживаться сложных диет. Мы постараемся вас переубедить и доказать, что самые простые продукты намного полезнее экзотической и дорогой пищи. К примеру, рассмотрим свеклу, ее свойства и пользу для нашего организма.

Чем полезен этот овощ

Свекла наполнена такими важными питательными веществами, как витамины группы В, железо, марганец, медь, магний и калий, что делает ее настоящей золотой жилой для улучшения здоровья. Кроме того, в свекле содержатся минеральные соли, органические кислоты, белки и сахара.

Улучшается показатели давления

Свекла богата бетаином, который наш организм превращает в оксид азота – соединение, расслабляющее и расширяющее кровеносные сосуды, что позволяет питательным веществам и кислороду свободно передвигаться. Это означает, что будет улучшаться кровообращение и значительно снижаться кровяное давление.

Исследование, которое было проведено еще в 2012 году, показало, у 13 мужчин, которые выпили стакан свекольного сока, систолическое артериальное давление временно снизилось на 4-5 пунктов. Другое исследование показало, что у людей, употреблявших свекольный сок, было более низкое кровяное давление и меньше тромбов по сравнению с теми, кто пил обычную воду.

Уменьшает риск сердечных заболеваний

Свекла положительно влияет не только на кровяное давление. Этот овощ также богат бетаином и комплексом витаминов группы В, которые в тандеме снижают уровень гомоцистеина, который в больших количествах повышает риск сердечных заболеваний и болезней кровеносных сосудов.

Свекла повышает иммунитет

Многие ведущие спортсмены включают свеклу в свой рацион, поскольку исследования показали, что наличие нитратов повышает работоспособность. В одном из исследований велосипедисты, употреблявшие свекольный сок, крутили педали на 15% дольше, чем другие. Для повышения работоспособности требуется от трех до пяти штук овощей (в зависимости от их размера), говорит автор исследования Энди Джонс, научный сотрудник Колледжа наук о жизни и окружающей среде Эксетерского университета.

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Свекла улучшает работу мозга

Оксид азота расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, увеличивая приток крови к мозгу, в результате чего мозг лучше функционирует. В контексте старения это еще более важно, поскольку ученые обнаружили, что с возрастом способность организма вырабатывать оксид азота снижается, как и метаболическая энергия мозга и активность нейронов. Поэтому позаботьтесь о здоровье своего мозга заранее и употребляйте больше свеклы.

В исследовании 2010 года приняли участие 14 мужчин и женщин (в возрасте 74 лет). У испытуемых, которые придерживались диеты, богатой свеклой, включая свекольный сок, наблюдался приток крови к лобной доле (области мозга, которая занимается фокусировкой, организацией и вниманием к деталям) по сравнению с теми, кто придерживался диеты с низким содержанием бетаина.

Свекла улучшает работу и состояние нашей печени

Печень усиленно работает над очищением крови и детоксикацией организма. Вы можете облегчить себе состояние, если каждый день будете съедать несколько ломтиков свеклы.

Исследования показали, что бетаин, аминокислота, содержащаяся в свекле (а также в шпинате и киноа), может предотвратить и уменьшить накопление жира в печени.

Результаты исследований на лабораторных животных показали, что крысы, которые пили свекольный сок, имели более высокий уровень детоксицирующих ферментов в кровеносной системе. Проведенные на пациентах с диабетом исследования показали, что бетаин улучшает работу печени, немного снижает уровень холестерина и уменьшает размер печени.