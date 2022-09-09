 

Мнение: Балаклея 09.09.2022. Утро

09.09.2022, 7:55, Разное
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На 9-30 по ситуации.

1. В районе Купянска ночью отбивали активность ДРГ противника. Город полностью под контролем ВС РФ.
2. В районе Шевченково и в самом Шевченково продолжались боевые действия.
3. Ситуация в районе Балаклеи и к востоку от Балаклеи не ясна. Поступают сообщения о каких-то боях в районе Балаклеи.
4. Продолжается просачивание противника в направлении изюмской трассы. Противник сохраняет высокую активность выброшенных вперед ДРГ.
5. По ряду сообщений на направление зашли достаточно серьезные резервы ВС РФ.
6. Отмечается продолжение переброски резервов ВСУ через Чугуев в направлении на Балаклею и Шевченково.

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin/62980, кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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