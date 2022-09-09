Мнение: Балаклея 09.09.2022. Утро



На 9-30 по ситуации.

1. В районе Купянска ночью отбивали активность ДРГ противника. Город полностью под контролем ВС РФ.

2. В районе Шевченково и в самом Шевченково продолжались боевые действия.

3. Ситуация в районе Балаклеи и к востоку от Балаклеи не ясна. Поступают сообщения о каких-то боях в районе Балаклеи.

4. Продолжается просачивание противника в направлении изюмской трассы. Противник сохраняет высокую активность выброшенных вперед ДРГ.

5. По ряду сообщений на направление зашли достаточно серьезные резервы ВС РФ.

6. Отмечается продолжение переброски резервов ВСУ через Чугуев в направлении на Балаклею и Шевченково.

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin/62980, кому интересно, подписывайтесь

—