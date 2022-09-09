 

Из-за санкций, наложенных на «Алросу», бриллианты для коронации Карла III купят в Белоруссии

09.09.2022, 13:33, Разное
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Ювелирный завод «Коммунар» станет генеральным поставщиком бриллиантов и других драгоценных камней для коронации нового монарха Великобритании, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Обычные в таких случаях закупки бриллиантов у российской корпорации «Алроса» стали невозможными из-за наложенных на её руководство санкций.

В общей сложности британское правительство и королевский двор планируют закупить 2,5 кг бриллиантов, которые пойдут на украшения для гостей и изготовление короны для Карла III. Стоимость контракта оценивается специалистами в 1,2 млрд фунтов стерлингов. В знак поддержки украинского правительства зубцы короны Карла III будут иметь форму тризубов вместо традиционных геральдических лилий, а на вершине короны будет установлен бриллиант «50 лет Байкало-Амурской магистрали» массой в 190 карат, добытый, как утверждают на заводе «Коммунар», на территории Гомельской области.

В Букингемском дворце понадеялись, что на коронации нового государя смогут присутствовать президенты Джо Байден и Светлана Тихановская, которые также будут носить церемониальные короны баронов Великобритании.

– Рабочие нашего завода приветствуют восшествие на престол товарища Карла III. Народные массы шлют в Букингемский дворец письма поддержки, а сотрудники бюджетных учреждений готовятся провести праздничную демонстрацию в день коронации. Белоруссия, несмотря на недавние недоразумения с Западом, станет ключевым поставщиком не только бриллиантов, но и креветок для торжественного пира, а также сжиженного газа и мазута, которые будут использоваться для отопления дворца в день церемонии, – сказал замдиректора завода «Коммунар» Павел Голубь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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