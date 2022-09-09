«Конец эпохи» — мировые лидеры выражают соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II

Главы государств и правительств стран по всему миру приносят соболезнования в связи с кончиной 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II, передаёт The Independent. Дань уважения королеве отдали среди прочих лидеры США, Франции, Канады и Австралии. Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму новому королю Карлу III, выразив соболезнования в связи с «невосполнимой утратой».



AP

Лидеры стран всего мира выразили соболезнования в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II в возрасте 96 лет, пишет The Independent.

Как отмечает издание, о смерти королевы, чьё царствование было самым долгим в истории страны, было объявлено в четверг. Королева Елизавета II провела на троне более семи десятилетий, на которые пришлись «грандиозные преобразования» в Великобритании, как внутри страны, так и за рубежом, когда после Второй мировой войны распалась Британская империя.

На момент смерти королева была главой Содружества наций, в которое входят 56 стран, где проживают более 2 миллиардов человек. Кроме того, она была главой государства не только в Великобритании, но и в 15 других странах, в том числе в Австралии и Канаде.

За время своего правления Елизавета II стала монархом, совершившим наибольшее число путешествий. В год своей коронации они с супругом принцем Филиппом отправились в семимесячное кругосветное путешествие, посетив 13 стран. Среди её многочисленных поездок были в том числе «новаторские» государственные визиты в Китай, Россию и Ирландию.

Лиз Трасс, которая стала новым премьер-министром Великобритании после встречи с королевой во вторник, отметила, что монарх «затронула жизни миллионов людей по всему миру».

В связи с кончиной королевы Елизаветы II соболезнования выразил президент США Джо Байден, заявив, что «её наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира». По его словам, королева была монархом «непревзойдённого достоинства и постоянства», которая помогла укрепить отношения между Лондоном и Вашингтоном.

The Independent напоминает, что королева вступила на престол, когда президентом США был Дуайт Эйзенхауэр, и жила при 13 президентах страны.

С соболезнованиями выступили также бывшие главы Белого дома. Барак Обама отметил, что он и его супруга Мишель благодарны за то, что смогли стать свидетелями «самоотверженного» царствования Елизаветы, а Дональд Трамп назвал её смерть «печальным днём».

Президент РФ Владимир Путин также выразил соболезнования Великобритании в связи с «невосполнимой утратой». В послании, адресованном королю Карлу III, российский лидер отметил, что королева «по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене».

«Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки членам королевской семьи и всему народу Великобритании», — добавил Путин.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал Елизавету «одним из самых любимых людей в мире», добавив, что ему «будет её очень не хватать». Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон, представляющая короля или королеву Канады, заявила, что страна выражает «глубочайшие соболезнования королевской семье в связи с кончиной Её Величества королевы Елизаветы II». По её словам, канадцы по всей стране скорбят об утрате.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе выразил свои соболезнования, подчеркнув, что смерть Елизаветы знаменует «конец эпохи».

С «глубочайшими соболезнованиями британскому народу в связи с утратой» выступил и премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, который назвал новаторский визит королевы в Ирландию в 2011 году поворотным моментом в отношениях двух стран.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Елизавету II «другом Франции». «Её Величество Королева Елизавета II являлась воплощением преемственности и единства британской нации в течение более чем 70 лет. Я запомню её как друга Франции, королеву с большим сердцем, которая навсегда запомнится своей стране и своему веку», — подчеркнул французский лидер. Макрон также объявил, что флаги в стране будут приспущены в связи со смертью британского монарха.

Как пишет The Independent, соболезнования также выразил президент Украины Владимир Зеленский, сообщивший, что в Киеве «глубоко опечалены» известием о смерти королевы Елизаветы II.