 

Четверть века в ипотеку

09.09.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На рынке новостроек Московского региона значительно вырос срок ипотечного кредитования – на 8 лет за последние три года. Сейчас покупатели квартир в среднем соглашаются выплачивать кредит в течение 25 лет.

Так, в 2019 году ипотека в новостройках в старых границах Москвы оформлялась в среднем на восемнадцать лет, а сейчас – на четверть века. В ТиНАО срок кредитования вырос до 25,6 лет, в Подмосковье – до 26 лет.

С привлечением ипотеки в Московском регионе совершается 83% сделок. Еще два года назад доля таких покупок составляла 58-60%. С одной стороны, из-за сокращающихся доходов все меньше покупателей могут позволить себе покупку без привлечения заемных средств. С другой – на рынке появились разнообразные программы с господдержкой, привлекающие низкими ставками.

Средний размер ипотечного кредита в столице, по данным Сбербанка, составляет семь миллионов рублей, в Подмосковье – 5,2 млн рублей.

Кстати, срок ипотечного кредита напрямую зависит от класса проекта. Покупатели премиальных квартир в столице предпочитают брать ипотеку на двадцать лет, квартир класса «бизнес» – на 24 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.21 / Мнение: Карта омикрона пошла в ход

03.02.22 / Рамзан Кадыров приехал в Москву на встречу с Путиным

21.02.22 / Мнение: Новый памятник Сталину в Грузии

22.11.21 / Мнение: Американский погром и Риттенхаус

08.05.21 / Австрийский изобретатель, создавший для нацистов летающий диск

09.01.22 / Это сохранит отношения: почему, согласно приметам, мужчине не нужно мыть посуду

14.03.22 / Мнение: Космическая экспедиция

25.07.22 / Перешедшие в РПЦ из школ Александрийского патриархата, были исключены Александрийским патриархатом

31.08.22 / С высоким воротом, в рубчик и укороченный: модели стильных и удобных вязаных свитеров для межсезонья

13.12.21 / За время пандемии у трети россиян изменились доходы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика