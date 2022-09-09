Обойдемся без молока: продукты, усиливающие и снижающие чувство тревоги

Наш ежедневный рацион играет важную роль в работе всего тела. Это следует помнить, особенно если вам пришлось столкнуться с состояние повышенной тревожности. Есть много продуктов, которые только усугубляют это состояние. Поэтому их желательно избегать. Но вместе с тем есть еда, которая способна существенно улучшить общее самочувствие при тревожности.

Каких продуктов лучше избегать при повышенной тревожности

При повышенной тревожности специалисты настоятельно рекомендуют отказаться от следующих продуктов:

Жареные продукты. В первую очередь они плохо перевариваются. Кроме того, имеют низкую питательную ценность и вредны для здоровья. Как тело и разум смогут полноценно функционировать, если вы не будете их правильно кормить? Спиртные напитки. Большинство людей полагает, что алкоголь выступает в роли своеобразного транквилизатора. Однако этот эффект носит временный характер. Кофе. Кофеин вызывает повышенное беспокойство в больших количествах. Если вы хотите избавиться от тревожности, избегайте напитков с его высоким содержанием. Молочные продукты. Они полезны для организма, но при тревожности их следует употреблять в умеренных количествах. В противном случае они будут повышать уровень адреналина, что только усугубляет тревожные состояния. Сахар и специи. Продукты, которые становятся кислыми (йогурт, соленые огурцы, яйца, вино, сливки, печень). Они снижают уровень магния в организме, из-за чего вы чувствуете напряжение и даже раздражение.

Отказ от продуктов из списка выше помогает уменьшить тревожность. Но этого недостаточно. Необходимо полностью пересмотреть свой рацион, сделав упор на определенную еду.

Какие продукты следует добавить в свой рацион

Употребление продуктов из списка ниже поможет снизить напряжение. Особенно, если в дополнение к борьбе с проблемой вы проходите курс лечения, занимаетесь спортом.

Подходящие продукты:

Свежие фрукты. Они не только вкусны, но и полны питательных веществ. В фруктах много клетчатки, витаминов и нет холестерина. Овощи. Это основа здорового образа жизни. Овощи разрешается есть в неограниченных количествах и как можно чаще. Вода. Всем известно, что правильный питьевой режим полезен для здоровья. Обезвоживание, напротив, негативно влияет на психическое состояние. Соя, овес, кунжут, птица. Все эти продукты содержат триптофан. Это аминокислота, которая помогает расслабиться, улучшает обмен веществ и регулирует сон. Продукты, богатые магнием (тофу, цельнозерновые продукты, черные бобы). Данное вещество действует как мышечный релаксант и помогает сохранять спокойствие, заряжая при этом энергией. Орехи, семена льна, лосось, креветки, тыква. Во всех этих продуктах присутствует омега-3, недостаток которой часто связывают с депрессией и стрессом.

Вместо заключения

Если вы внесете изменения в свой рацион, сможете без медикаментозной помощи преодолеть тревогу и стабилизировать свое эмоциональное состояние. У вас будет меньше мыслей и забот, но одновременно с этим вы станете сильнее и устойчивее.