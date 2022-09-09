 

Дом в пасхальных тонах

09.09.2022, 12:40, Разное
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Как волонтеры в маленьком селе Поволжья спасли льва и его уникальную обитель. Репортаж.

На штакетник под стриженым ясенем музейщики вешают табличку за стеклом. Все очень официально: «Дом со львом. Режим работы: ежедневно». На будке уличного сортира пишут мелом: «Телефонная». Гости уже шагают сюда по щебенке — белый туристический автобус не влез в переулок Пушкина. «Ставьте чайник!» — кричат на свежесколоченной веранде.

Это из-за нее, веранды, а также дощатой сцены и помоста в Поповке столько суеты. В музейном дворе, где были гуси из сена и много лебеды, презентуют концепт — культурное пространство как корабль. Деревянный помост действительно похож на корабельный нос. Отсюда можно смотреть на степь и далекие поезда. Под смотровой площадкой повесили детские качели.

Проект реконструкции двора называется «Ковчег». Дом со львом — не просто здание с удачно положенной краской на стенах. Это место, где собираются люди, о которых хочется рассказать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


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