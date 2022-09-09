Мнение: В Лондон летать не надо?
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Первые полосы мировых газет сегодня вышли с публикациями о смерти королевы Елизаветы II.
Задумался. Какая-то скверная тенденция. Каждый раз, когда я возвращаюсь из командировки в Лондон, в мире происходят событий, о которых пишут все газеты, репортажи о которых показывают все телекомпании мира.
В феврале 2020 года,когда я вернулся из Лондона, началась пандемия коронавиурса.
После февраля 2020 года я не был в Лондоне два года. И снова полетел к берегам Темзы лишь в феврале 2022 года.
А вскоре после моего возвращения в Москву, началась спецоперация России на Украине.
Сейчас в день моего вылета из Лондона умер Михаил Горбачев. А сейчас скончалась королева Елизавета II. Вот я и думаю, может мне больше вообще не летать в Лондон? Отказывать от командировок в этот город?
Фотографии первых полос газет отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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