 

Мнение: Презентация China Aerospace Science and Technology Group

09.09.2022, 12:30, Разное
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Китайская компания China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. 8 сентября в Пекине провела мероприятие, посвященное беспилотному оборудованию. В ролике представлены стрельбы по мишеням из разведывательно-ударных БпЛА "Цайхун-4/-5" (СН-4/-5), запуски барражирующего боеприпаса "Фэйхун-901" (Feihong-901) и другие дроны.

Источник: Colonel Cassad


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