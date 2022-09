Мнение: Презентация China Aerospace Science and Technology Group

Китайская компания China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. 8 сентября в Пекине провела мероприятие, посвященное беспилотному оборудованию. В ролике представлены стрельбы по мишеням из разведывательно-ударных БпЛА "Цайхун-4/-5" (СН-4/-5), запуски барражирующего боеприпаса "Фэйхун-901" (Feihong-901) и другие дроны.

