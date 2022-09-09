 

Умерла – Личное мнение

09.09.2022, 12:25, Разное
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На 97-м году жизни вчера скончалась королева Великобритании и монарх многих других стран Елизавета II.

Ещё два дня назад она принимала нового премьер-министра, а всего их было в её жизни 15.


Фото: Соцсети

Новым королём стал принц Чарльз, взявший имя Карла III.

Вся семья вчера спешила в замок Балморал в Шотландии. Говорят, что принц Гарри, известный своей женитьбой на Меган Маркл, опоздал на полтора часа и не успел проститься с бабушкой.

Жена принца, ставшего теперь Уэльским, Уильяма вовсе не поехала, потому что дети проводят свой первый день в новой школе.

Впрочем, вряд ли это было важно для умирающей.

https://t.me/lenamiro/12283

Важно то, что с уходом Елизаветы II закончилась самая длинная эпоха правления одного монарха. Почти век прожила королева, ставшая свидетелем и участником большинства событий новейшей истории.

Для подданных Её Величества Елизавета была оплотом стабильности. Останется ли монархия для Британии при новом короле тем же самым? Вряд ли.

Впереди — дни траура по тщательно разработанному ещё при жизни плану. «Лондонский мост рухнул» вчера, сегодня новый король отправится в парламент, а затем по всей стране.

Королеву похоронят в часовне Святого Георгия через десять дней.

Источник: Лена Миро


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