Мнение: Газразвёрстка

Евросоюз всё больше напоминает другой союз — тот самый, единственный президент которого недавно отправился на встречу с Маргарет Тэтчер. Пытаются европейцы повторить и советский опыт хлебозаготовок, хотят заставить русских сдавать им газ по фиксированной цене.

Идея провалится. Сбор зерна по фиксированной цене — это, по сути своей, грабёж. Чтобы грабёж был успешным, нужно применять силу. Поэтому к советским крестьянам отправляли условных комиссаров в кожаных куртках, чтобы те выбивали зерно традиционными бандитскими способами: выгоняли зимой крестьянские семьи на мороз, били их, пытали. Подробнее про методы хлебозаготовок можно прочесть, например, в переписке Шолохова со Сталиным. Специально даю ссылку на сайт сталинистов, чтобы романтики не сомневались в подлинности документов (ссылка).

Что именно заставило большевиков идти на зверства, понятно — им очень нужен был хлеб. Получилось в итоге только хуже, разграбление крестьян привело к страшному голоду, однако серьёзные объёмы зерна государству собрать всё же удалось.

Аналогичная ситуация сейчас и в Евросоюзе, зелёным сектантам очень нужен природный газ. Разница только в том, что еврокомиссары, в отличие от красных комиссаров, ничем не вооружены. Они могут клянчить у России газ, но не могут ни применять силу, ни даже толком угрожать. Следовательно, бесплатного газа они от нас не получат.

Европейцы понимают проблему, поэтому надеются применить другую советскую идею: более гуманную, чем сталинский грабёж, но тоже нерабочую. Они хотят ограничить цену на российский газ некой разумной (как кажется этим жуликам) границей. Причины, по которой их план не сработает, хорошо известны каждому, кто застал в сознательном возрасте СССР. Цитирую фрагмент из поста профессора экономики Александра Скоробогатова (ссылка). Он пишет не только про газ, но и про нефть, так как для нашей нефти Запад тоже хочет выставить ограничение по цене:

…если есть демократическая нефть по сто долларов за баррель и недемократическая по сорок долларов, у каждого будет искушение по-тихому договориться с диктатором покупать его недемократическую нефть в диапазоне между сорока и ста, отчего выиграют оба. И это ситуация неравновесная – если ты так делаешь, так же будут делать и другие, и равновесие будет достигнуто, когда у диктатора нефть будет стоить столько же, сколько и у “правильных продавцов”.

Но это еще не все. Допустим даже, что сговор работает и диктатор соглашается продавать с навязанной ему скидкой. Тогда возникает другое неравновесие. У каждого покупателя теперь две опции: по сто и по сорок. Которую из них он выберет – вопрос риторический. В этих условиях к диктатору выстроится очередь, а демократические продавцы столкнутся с затовариванием. В конечном счете, образуется дефицит нефти по сорок и избыток по сто.

Как мы знаем по нашему советскому опыту, дефицит – это когда ты не можешь купить по официальной цене. Чем это всегда заканчивается? Правильно – черным рынком. Если ты не можешь купить колбасу по два двадцать официально в магазине, ты покупаешь ее неофициально у того, кто контролирует каналы распределения. По другой цене, естественно.

То же самое и здесь. У диктатора не найдется нефти по сорок для всех желающих, и тогда особо желающие станут предлагать особые условия. Равновесный результат этой истории – цены, плюс-минус, сравняются.

Эти рассуждения справедливы для любого другого товара. Если один и тот же товар продается в разных местах по разным ценам, все пойдут туда, где выгоднее, и плановая система развалится.

Кстати, этим вещам нас, вчерашних советских школьников, долгое время учили западные экономисты. Удивительно, как легко политическая необходимость может заставить людей забыть о том, как действуют экономические законы…

Добавлю, что речь идёт о невозможной ситуации, когда Китай, Индия и прочие наши друзья согласятся присоединиться к нефтегазовому шантажу. В реальном мире они, разумеется, откажутся: Запад наш общий враг, причём враг опасный, принципиальный. Таким образом, попытка ввести ограничение цен приведёт на практике к тому, что страны Евросоюза будут покупать российские углеводороды тайком друг от друга, с чёрного хода, платя посредникам премию за помощь.

Полагаю, что Россия может хорошо пошутить, установив для стран, поддержавших газразвёрстку, официальную наценку в 10-20%. Когда в Европе поймут, что и так дорогой газ стал ещё дороже, рядовые европейцы наверняка порадуют нас новыми весёлыми мемами.