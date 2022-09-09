 

Никто в Европе не хочет говорить о новых антироссийских санкциях

09.09.2022, 12:10, Разное
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Европейские государства устали от санкций. Ко всему прочему, находить действенные меры, а главное согласовывать их, становится всё сложнее, пишет Politico. Во многих странах ЕС заговорили о росте недовольства среди населения, а Венгрия в очередной раз пошатнула европейскую солидарность, пишет автор материала.


AP

Венгрия разрушила надежды Украины и её сторонников на введение новых антироссийских санкций в ближайшее время, пишет Politico. На этой неделе Будапешт призвал исключить из санкционного списка российских олигархов ряд фамилий и выступил против продления ограничительных мер. Виктор Орбан, очевидно, не боится применять имеющиеся в его руках рычаги давления на Евросоюз, руководствуясь политическими мотивами, пишет автор материала, отмечая, что ЕС, вероятно, исчерпал свои «санкционные мощности».

Лихорадочное стремление государств — членов Европейского союза выступить единым фронтом в деле введения нескольких пакетов санкций в первые месяцы после обострения конфликта на Украине поразило даже самых ярых евроскептиков. Высокопоставленный чиновник в одной из стран блока заявил в интервью изданию: «Аппетит прошёл… Каждый новый пакет санкций было всё сложнее согласовывать», добавив, что в следующий раз Венгрия может вовсе заблокировать решение по введению новых ограничений. Действия Орбана стали болезненным напоминанием о сложностях с принятием запрета на импорт российской нефти и последующей выработкой исключений для ряда стран. В Брюсселе обеспокоены, что Италия также может пополнить ряды «бунтовщиков», когда к власти придёт новое правительство. Маттео Сальвини, лидер итальянской партии «Лига», убеждён, что западные санкции против РФ наносят ущерб Италии, и призвал других лидеров пересмотреть свой подход, пишет Politico.

Западная Европа устала от санкций; ко всему прочему, находить меры, которые навредят РФ больше, чем экономике ЕС, становится всё сложнее, заявляет автор статьи. При этом власти обеспокоены растущим недовольством избирателей в отношении резкого роста стоимости жизни. «Нынешний энергетический кризис заставляет всех политических лидеров нервничать, они боятся его политических последствий. Во многих странах заговорили о сохранении власти в руках действующих правительств», — приводит издание слова неназванного представителя ЕС.

В сложившейся ситуации Европейская комиссия планирует сосредоточиться на реализации уже введённых санкций, но это тоже непросто: например, за лето не было никаких подвижек в деле конфискации активов россиян, попавших под санкции, несмотря на то, что для этого сразу же были заложены правовые основы. Автор статьи отмечает, что на пути этого стоят серьёзные юридические препятствия.

Группа «санкционных ястребов» в лице Польши и стран Балтии раздражена наряду с Украиной и всеми силами пытается лоббировать принятие очередного пакета, в который потенциально могут войти введение ограничений цен на нефть, меры против российской атомной отрасли, а также против облачных сервисов и криптовалют, пишет Politico.

Но, судя по всему, Киеву и партнёрам придётся подождать: «Сейчас никто не хочет говорить о новых санкциях», — заявил представитель ЕС в интервью изданию.


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