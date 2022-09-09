Скандалы: Самолёт и буревестник

В ГК «Самолёт» предпочитают во всеуслышание говорить об успехах, трудности входящие в группу фирмы преодолевают молча

Группа компаний «Самолёт» наращивает объемы строительства, расширяет географию застройки и занимает лидирующие позиции в различных отраслевых рейтингах. Однако отдельные фирмы, входящие в группу, могут столкнуться с серьёзными финансовыми рисками, способными привести чуть ли не к банкротству. Вот и задумаешься невольно – так ли всё в «Самолёте» хорошо, как преподносят СМИ?

Российским строителям есть о чём беспокоиться. Вот, например, «Единый ресурс застройщиков» сообщает, что «за год производство лифтов упало более чем на 40%, а выпуск стекла, деревянных домов быстрой сборки и экскаваторов — на четверть». Реальные доходы населения страны в первом полугодии тоже не росли. Однако опубликованные ГК «Самолёт» показатели операционной и финансовой деятельности за первую половину 2022 года свидетельствуют, что за год прибыль группы увеличилась на две трети.

Против ветра

Строительная отрасль в России, безусловно, не может существовать в отрыве от экономики страны. Мало того, именно через строительство руководство страны планирует поддерживать испытывающую трудности экономику. Положительный пример нам уже удалось наблюдать, когда в период пандемии деньги, направленные на строительство новых объектов, в том числе на субсидирование процентов по ипотеке, позволили не только удержать рынок, но и нарастить показатели как по количеству строящегося жилья, так и по продажам, объемам выручки и росту доходов строительных компаний.

Введённые против России санкции волей-неволей заставляют отечественную промышленность и бизнес принимать на себя производство товаров и предоставление услуг, предлагаемых ранее ушедшими с российского рынка компаниями. Кто-то видит в этом «руку судьбы», дающую шанс занять освободившуюся нишу, кто-то – так называемый «волшебный пендель», то есть сильнейший побудительный мотив к движению вперед и освоению новых технологий: преуспевай или умри.

Будем думать, что ГК «Самолет» – как раз один из тех мятежных буревестников, который «просит бури», как будто обыденная спокойная обстановка не способствует свершению трудовых подвигов. Возможно, увидев вызов в ситуации, когда многие отступают, о чём мы написали выше, «Самолёт» взмыл ввысь (говорят финансовые показатели) и «гордо реет между молний над ревущим грозно морем», как выразился некогда русский советский писатель и поэт Максим Горький.

Слабое звено?

Безусловно, картина впечатляющая, но нужно бы где-то гордой металлической птице быть и осторожнее, ведь ситуация требует запаса прочности. Нас, например, волнует, что почти незамеченным промелькнул иск ООО «Монополит капиталстрой» к ООО «Специализированный застройщик «ДМ Апартментс», которое входит в ГК «Самолет», на сумму более 258 млн рублей. Единственным учредителем ООО «СЗ «ДМ Апартментс» является, согласно данным ЕГРЮЛ, является компания ООО «Самолет две столицы», в которой, в свою очередь, доля в 70,16% принадлежит ПАО «ГК «Самолёт». Издание The Moskow Post, в свою очередь, называет владельцем компании «Самолет две столицы» Максима Воробьева, брата губернатора Московской области Андрея Воробьева.

К слову, стоит напомнить, что ООО «СЗ «ДМ Апартментс» пыталось выступить застройщиком многофункционального комплекса в Донском районе рядом с Даниловской мануфактурой и Новоданиловской набережной, расположенного по адресу: Москва Варшавское шоссе вл. 9/1. Стройка не состоялась, так как Архсовет Москвы отклонил проект комплекса апартаментов, подготовленный архбюро ADM Architects.

Так вот, очередное заседание Арбитражного суда города Москвы по упомянутому иску ООО «Монолит капиталстрой» состоится 13 сентября. Учитывая, что компания «ДМ Апартментс» показала за 2021 год прибыль в размере 5,5 млн рублей, её стоимость оценивается примерно в 69 млн рублей, а уставный капитал составляет всего 100 тыс. рублей, при неблагоприятном исходе самостоятельно по долгам рассчитаться она не сможет. Коснутся ли её обязательства материнских структур: ООО «Самолёт две столицы» и ПАО «ГК «Самолёт»? Продолжит ли в таком случае наш «гордый буревестник» свой смелый полёт или вынужден будет примкнуть к «пингвинам», прячущим жирные тела в утёсах?

Владимир Идейный

Оригинал материала: “Наша Версия”