 

Терапевт рассказал о чрезвычайной важности аппендикса для иммунитета человека

09.09.2022, 12:00, Разное
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Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов пояснил о важности такого органа, как аппендикс. Этот отросток в кишечнике играет чрезвычайную роль для иммунитета человека.
Долгое время исследователи считали аппендикс рудиментарным остатком от эволюции, в процессе изменения человеческого организма утратившего свою функциональность. Медики рекомендовали удалять его при малейшей опасности воспаления органа, в некоторых странах даже предлагали ампутировать его еще в младенческом возрасте. Однако на самом деле орган содержит в себе большое количество лимфоцитов, иммунных бляшек, необходимых для стабильной работы всех систем.

Терапевт Алексей Водовозов называет аппендикс тренировочным лагерем для лимфоцитов, из-за чего его стоило бы сохранять. Лимфоциты, которыми богат орган, умеют распознавать чужеродные бактерии, проникшие в организм вместе с пищей. Благодаря этому отростку может быстро и эффективно восстанавливаться кишечная микрофлора. По одной из гипотез, именно в аппендиксе содержится как бы «запасная копия» микробиома, с помощью которой можно восстановить флору толстой кишки. В случае повреждения, именно с этого органа начнется возрождение здоровых микроорганизмов.

В аппендиксе находятся споры необходимых для здорового организма бактерий. При воспалении органа нужно в первую очередь стремиться медикаментозно устранить проблему, стараясь избежать оперативного вмешательства. Хорошие результаты дает локальная антибиотикотерапия с промыванием антибиотиками полости брюшной стенки без ее прокалывания. Такая методика действенна только на ранних стадиях, из-за чего крайне важно своевременно диагностировать проблему. Однако в случае с гнойным аппендицитом, удаления отростка не избежать. Следует помнить и о том, что воспаление этого может иметь признаки, схожие с гастритом, острой язвой желудка, панкреатитом, воспалением желчного пузыря и инфекционными заболеваниями.


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