Мнение: Раздача слонов

«…Государственная идеология в Стране Отцов построена на идее угрозы извне. Сначала это было просто вранье, придуманное для того, чтобы дисциплинировать послевоенную вольницу, потом те, кто придумал это вранье, сошли со сцены, а наследники их верят и искренне считают, что Хонти точит зубы на наши богатства. А если учесть, что Хонти – бывшая провинция старой империи, провозгласившая независимость в тяжелые времена, то ко всему добавляются еще и колониалистские идеи: вернуть гадов в лоно, предварительно строго наказав…

…Уже много лет идет грызня между Департаментом общественного здоровья и военными. Тут уж кто кого съест. Департамент общественного здоровья – организация жуткая и ненасытная, но, если военные действия пойдут хоть сколько-нибудь успешно, господа генералы возьмут эту организацию к ногтю. Правда, если из войны ничего путного не получится, к ногтю будут взяты господа генералы, и поэтому нельзя исключить возможность, что вся эта затея есть хитроумная провокация Департамента общественного здоровья…»

По-моему, о сегодняшней ситуации всё было сказано еще 60 лет назад. У них — Симпсоны, у нас — Стругацкие. И без всяких иносказаний, как у бабки Ванги и Нострадамуса. Всё конкретно и по существу.

Закончилось это, как помнится, тем, что один из сановников, совершенно не желая попасть в жернова, которые были неизбежны после поражения, устроил с помощью наивного землянина большой бадабум. У нас тоже впереди поиск виновных и раздача слонов. А значит – неслабый шанс на то, что кому-то совершенно не захочется быть выброшенным на мороз.

Тут уж кто кого…

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