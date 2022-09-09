 

“Резиновым” квартирам конец: В России запретили микродоли недвижимости

09.09.2022, 11:45, Разное
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С сентября 2022 года в России начал действовать закон, согласно которому устанавливается минимальная площадь жилого помещения, которое может находиться в собственности. Авторы закона уверены, что такие меры помогут бороться с “резиновыми” квартирами. Также закон поможет россиянам уберечь себя от действий черных риелторов и незаконных сделок.

Также закон поможет упростить процесс признания микродолей малозначительными. Заявителям не надо будет доказывать, что микродоля меньше шести квадратов непригодна к проживанию.

Речь идет о долях менее шести квадратных метров в квартирах, которые раньше можно было выделить в отдельную долю. Об этом сообщили в столичном Росреестре.

Заместитель руководителя ведомства Мария Макарова рассказала, что во время рассмотрения документов людям будут выдавать бумаги с отказами в выделении такой доли. Даже договор купли-продажи и заверенные нотариусом бумаги больше не будут иметь под собой силу, если речь идет о такой микродоле. Все подобные сделки по покупке или продажи микродолей автоматически аннулируются в соответствии с законом. Меры улучшат положения многих россиян, которым раньше приходилось доказывать свои права на комфортные условия проживания.


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