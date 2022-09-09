Технология deepfake спасёт отечественное кино от репутационных издержек

«Фонд кино» выделит 400 млн рублей на создание патриотического кино с использованием deepfake – такая информация появилась на сайте организации.

Главная цель этого мероприятия – снижение зависимости кинопроектов от «морально неустойчивых и политически незрелых актёров и их недальновидных поступков».

Несмотря на то, что технология deepfake – сравнительно новый инструмент, она может кардинально изменить сферу кинопроизводства, считают чиновники от искусства. При выборе актёра важнейшим фактором является его репутация (партийность, публичные заявления, поведение в заграничных поездках). Но нет никаких гарантий, что уже после окончания съёмок лицедей не совершит те или иные безнравственные действия, или не вскроются ранее неизвестные факты его биографии. В этом случае успех всего проекта может оказаться под угрозой.

Для сокращения влияния отдельных неблагонадёжных личностей и их «политически незрелых, оппортунистических выпадов», «Фонд кино» предлагает использовать искусственно сгенерированные образы по крайней мере в тех лентах, которые играют важную роль в патриотическом воспитании населения. Это снизит расходы на оплату труда, ускорит процесс кинопроизводства, понизит риск травматизма и прочих проблем, связанных с человеческим фактором. Более того, технология deepfake позволит перезаписывать диалоги виртуальных героев в соответствии с актуальной повесткой даже по прошествии многих лет.

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