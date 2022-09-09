С объемными плечами, в пол и куртка размера XXL: самые свежие новинки верхней одежды на осень

Наступила осень, а с ней и прохлада, поэтому пришло время утепляться. Стилисты предлагают нам весьма широкий ассортимент верхней одежды, так что нам есть, из чего выбирать. Рассматриваем изделия, который нынче в моде.

Длинное тканевое пальто

Пальто в пол вытягивает силуэт, помогает выглядеть стройнее. Одновременно в образе появляется особенная элегантность и шик. Если у вас высокий рост, то с такой одеждой вы можете сочетать любую обувь, в том числе и на низком ходу. Однако если вы маленького роста, тогда с пальто в пол лучше надевайте обувь на каблуках или шпильках.

Бомбер

Удобная верхняя одежда для относительно теплой осенней погоды, коорая прекрасно вписывается в образы в повседневном стиле. Бомберы можно сочетать с худи и пуловерами, юбками и джинсами. В текущем сезоне новинкой станет удлиненный бомбер. Выглядит необычно, поскольку мы привыкли к укороченным фасонам данных изделий. Но если вы хотите прослыть модницей, тогда обязательно пополните свой гардероб длинным бомбером оверсайз.

Ярко-розовая верхняя одежда

Эпоха Барби возродилась сейчас, в начале двадцатых, и переживает настоящий бум. Если вам нравятся яркие образы, тогда обязательно обратите внимание на верхнюю одежду ярко-розового оттенка. Например, на плащ или на пальто.

Такие изделия насыщенного цвета можно сочетать с вещами нейтральных оттенков. В то же время разрешены и изделия с принтами для создания экстравагантных образом. Например, очень стильно смотрится платье с анималистичным принтом и ярко-розовое пальто.

Пончо

Очень удобная верхняя одежда, преимущество которой заключается в том, что она сочетается, с чем угодно и вписывается в любой стиль и образ. В моде не только пончо с принтом, но также нейтральные однотонные. Лучше всего такие изделия гармонируют с брюками или джинсами, блузами, водолазками. Обратите внимание на пончо с бахромой: подобный декор сейчас весьма актуален и востребован.

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Куртка размера XXL

Стилисты предупреждают: не покупайте трендовые вещи, поскольку они быстро теряют свою актуальность и уже в следующем сезоне устаревают. Обычно так и происходит, но встречаются исключения из правил. Например, объемная стеганая куртка. Она была в моде еще в прошлом осенне-зимнем сезоне, и в этом тоже будет актуальной. Так что смело доставайте такую куртку из шкафа и отправляйтесь в ней на улицу.

Пальто из искусственного меха

В прохладную погоду приветствуются теплые, уютные, домашние образы. Создать их очень легко: например, это можно сделать с помощью пальто из искусственного меха. Оно теплое, мягкое, приятное на ощупь, спасет вас в мороз.

Интересно, что изделие не обязательно должно быть однотонным. Рассмотрите разные варианты, которые вам больше по душе.

Кожаное пальто

Кожаные изделия стали настоящим мейнстримом в текущем году. В моду опять вошли кожаные штаны, косухи, а также куртки и пальто. В текущем сезоне дизайнеры пошли еще дальше и пополнили ассортимент изделиями ярких неоновых цветов. Теперь кожаное пальто может быть не черным или коричневым, а, например, зеленым, голубым или желтым на ваше усмотрение.

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В клетку

Если говорить о наиболее актуальных узорах для тканевого пальто, то можно выделить клетку. Да-да, ту самую обычную, черно-белую. Также в моде шотландка и узор «гусиная лапка». Если в вашем гардеробе еще нет верхней одежды в клетку, то срочно исправляйте ситуацию.

Пальто в клетку – основа офисно-делового гардероба. Это нейтральное по своей стилистике изделие, которое не раздражает глаз, а значит, вполне подходит для рабочей среды. Лучше всего сочетать его с классическими юбками и брюками.

С объемными плечами

Некоторые модницы опасаются носить верхнюю одежду с объемными плечами, боясь исказить и испортить визуально пропорции. На самом деле нет повода для подобных опасений. Пальто такого фасона подходит всем без исключения, независимо от комплекции и типа фигуры.

Если вы не хотите выглядеть слишком грузной, тогда выбирайте приталенную модель пальто. Благодаря этому в образе сохранится женственность.

Лучше всего пальто с объемными плечами вписывается в повседневный и уличный образ. Его можно сочетать с брюками и обувью в спортивном стиле, с худи и пуловерами. Для большей экстравагантности дополните образ стильной бейсболкой и сумкой большого размера геометрической формы.