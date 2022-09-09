“Бездарно перечеркнула свое прошлое” – Рогожин смачно плюнул в вернувшуюся на Родину Пугачеву

“Поведение Аллы Борисовны по приезду просто смешно, – убежден певец Сергей Рогожин. – А выступления Макса (Галкина, пятого мужа певицы – Прим. ред.) за рубежом отвратительно”.

Галкин во время мирового тура со сцены критикует политических лидеров страны, телеведущих, вроде Скабеевой и Соловьева, внешнюю и внутренний курс России.

Сергей Рогожин на своей странице в социальной сети написал, что нынешняя ситуация играет против Аллы Пугачевой. “Чего она достигла к концу жизни, кроме того, что бездарно перечеркнула далекое славное прошлое?” – смачно плюнул артист в Примадонну.

Справедливости ради стоит заметить, что Алла Пугачева после 24 февраля не делала политических заявлений. Что же касается ее отъезда в Израиль, а потом в Латвию, то Примадонна пояснила: “Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией”. Также артистка пообещала “разобраться” с протоиереем Андреем Ткачевым, который заявил, что Пугачева якобы навсегда покинула Россию. “Вернусь, разберемся, схожу в церковь, помолюсь за тебя, богохульник”, – пригрозила звезда. А первое, что она сделала, прилетев домов, пообещала “кое-кому морду набить”.