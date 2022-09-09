В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов
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В пятницу, 9 сентября в 8:00 начались выборы муниципальных
депутатов Москвы. Избирательный процесс продлится три дня. Проголосовать на
участках можно будет до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Кроме того, в российской
столице действует система дистанционного электронного голосования.
Отдать голос за своего кандидата москвичи могут, не выходя
из дома. Для участия в ДЭГ потребуется лишь смартфон или компьютер. Участвовать
в онлайн-голосовании могут граждане, достигшие совершеннолетия и оформившие
полную учетную запись на портале mos.ru.
Электронного голосование открылось также в 8:00 9 сентября.
Принять участие в дистанционных выборах можно до 20:00 11 сентября. Выбирать
муниципальных депутатов на сей раз будут все москвичи, кроме жителей района
Щукино. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах
округа полномочия народных избранников еще не истекли.
Напомним, что система онлайн-голосования хорошо себя
зарекомендовала еще на прошлогодних выборах в Государственную Думу РФ. В этом
году в ДЭГ появились нововведения, упрощающие избирательный процесс как для
граждан, так и для комиссий.
По мнению экспертов, дистанционная система обладает высоким
уровнем защиты. Более того, все проходящая через цифровую платформу информация
надежно шифруется. Ключи дешифрования вчера были разделены в Мосгоризбиркоме.
К слову, среди участников электронного голосования будут
разыграны призы в рамках столичной программы “Миллион призов”. По
акции #ВыбираемВместе2022 москвичи могут стать счастливыми обладателями одного
из ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов, которые по
курсу “один балл – один рубль” можно потратить на покупки в
магазинах, походы в кафе или посещение театров.
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