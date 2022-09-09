В Москве стартовали выборы муниципальных депутатов

В пятницу, 9 сентября в 8:00 начались выборы муниципальных

депутатов Москвы. Избирательный процесс продлится три дня. Проголосовать на

участках можно будет до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Кроме того, в российской

столице действует система дистанционного электронного голосования.

Отдать голос за своего кандидата москвичи могут, не выходя

из дома. Для участия в ДЭГ потребуется лишь смартфон или компьютер. Участвовать

в онлайн-голосовании могут граждане, достигшие совершеннолетия и оформившие

полную учетную запись на портале mos.ru.

Электронного голосование открылось также в 8:00 9 сентября.

Принять участие в дистанционных выборах можно до 20:00 11 сентября. Выбирать

муниципальных депутатов на сей раз будут все москвичи, кроме жителей района

Щукино. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке. В остальных районах

округа полномочия народных избранников еще не истекли.

Напомним, что система онлайн-голосования хорошо себя

зарекомендовала еще на прошлогодних выборах в Государственную Думу РФ. В этом

году в ДЭГ появились нововведения, упрощающие избирательный процесс как для

граждан, так и для комиссий.

По мнению экспертов, дистанционная система обладает высоким

уровнем защиты. Более того, все проходящая через цифровую платформу информация

надежно шифруется. Ключи дешифрования вчера были разделены в Мосгоризбиркоме.

К слову, среди участников электронного голосования будут

разыграны призы в рамках столичной программы “Миллион призов”. По

акции #ВыбираемВместе2022 москвичи могут стать счастливыми обладателями одного

из ста автомобилей или получить от трех до десяти тысяч баллов, которые по

курсу “один балл – один рубль” можно потратить на покупки в

магазинах, походы в кафе или посещение театров.