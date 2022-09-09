Разрезы по бокам, мини и накладной воротник: платья в стиле кэжуал, которые можно носить с кроссовками, а потом с туфлями

В современных условиях большинство девушек все чаще отдают предпочтение удобным и практичным джинсам и брюкам. А вот платья они надевают только в единичных случаях или для важных мероприятий. И зря! Сегодня в мире моды существует огромное множество интересных вариантов платьев, которые отлично сочетаются, как с туфлями, так и с кроссовками, что делает их более универсальными и максимально удобными.

Макси платье с необычным принтом и дизайном

Для создания романтичного и нежного образа отлично подойдет макси платье с цветочным или другим интересным принтом. А наличие на нем воланов, оборок или рюш добавит аутфиту легкой динамичности и игривости.

Такое платье отлично сочетается и с босоножками на каблуке, и с невысокими белыми кедами, и с ковбойскими сапогами. Надеть его вы сможете по любому случаю.

Особое трикотажное платье

Одним из трендовых предметов осенне-зимнего гардероба однозначно является длинное трикотажное платье. Это универсальная вещь, подходящая, как для прогулки с друзьями, так и для похода на работу. Главное преимущество трикотажного платья – максимальный комфорт и тепло.

Сегодня, помимо стандартных однотонных моделей, вы также можете найти варианты с особыми деталями, такими, как разрезы по бокам или вырез на спине. Трикотажное платье гармонично сочетается с балетками, босоножками на каблуке, сабо и мюлями на платформе.

Тренд кроется в деталях

На первый взгляд, это черное трикотажное платье кажется простой базой вне трендов, и в некотором смысле так оно и есть, поскольку это предмет одежды с вневременной эстетикой. Тем не менее, он включает в себя две особенные детали, которые делают это кэжуал платье ультра модным и стильным.

С одной стороны, квадратный вырез в его верхней части, подходящий для всех типов груди. С другой – боковой разрез, обнажающий одну из ног и визуально удлиняющий их. Такой фасон платья позволит вам создать шикарный, романтичный, элегантный и благородный образ и, конечно, не оставит вас без внимания.

Кукольный вариант

Черное мини-платье в кукольном стиле с контрастным белым воротником – еще один по-настоящему стильный и трендовый предмет гардероба, который должен быть у каждой девушки. Добавьте к нему черные лоферы и белые носки, и вы получите элегантный, утонченный, нежный и игривый образ. Такое платье замечательно подойдет для вечерней прогулки по городу, свидания или посещения картинной галереи.