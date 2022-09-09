Лоферы станут самой модной обувью осени 2022: как вписать их в рабочий и повседневный образ

Мокасины являются удобными и комфортными в носке. В этом году такая обувь является самым настоящим трендом.

Мокасины могут быть любых форм и размеров, поскольку дизайнеры учитывают современные тенденции. Можно найти массивные, элегантные, серебристые лоферы и т. д. Такая обувь может стать частью делового костюма или же повседневного наряда.

Лоферы еще долго будут оставаться в моде, поэтому, можно смело приобретать несколько моделей и составлять с ними различные образы. Вот несколько советов относительно того, как включить мокасины в свой наряд.

Как носить с платьем

Мокасины могут кардинально поменять стиль. Например, лоферы с массивной подошвой отлично смотрятся вместе с платьем и рюкзаком. В итоге получается образ школьницы.

Кожаные мокасины на плоской подошве нейтрального цвета в сочетании с модным платьем и сумкой добавят внешнему виду изысканности.

Лоферы могут как смягчить создаваемый образ, так и сделать его более смелым. Осенью можно накинуть сверху блейзер. Отлично будет смотреться как приталенная модель, так и оверсайз.

Чтобы сделать внешний вид более непринужденным, можно надеть джинсовую куртку. Это выглядит очень стильно и привлекательно.

Можно выбирать совершенно любую модель платья. Оно может быть струящимся или приталенным. Самым настоящим хитом является сочетание лоферов с платьем-футляром.

Как носить с джинсами

Сочетая джинсы с мокасинами, можно создать просто потрясающий образ. При этом штаны могут быть совершенно любыми. С лоферами отлично смотрятся расклешенные джинсы, с разрезом, скинни, с низкой посадкой.

С мокасинами наряд будет более изысканным и стильным. Добавить можно осенью пиджак оверсайз.

Под низ надеть простую белую футболку для создания образа 90-х годов или же классическую рубашку.

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Если хочется создать довольно оригинальный и стильный образ, то стоит обратить внимание на цветные лоферы. Они помогут добавить внешности немного яркости и индивидуальности.

Как составить модный офисный образ

Осенью можно выбрать удобную в носке обувь. Пара лоферов, соответствующих цвету юбки или брюк, станут самым лучшим решением.

Хорошо будут смотреться черные мокасины, которые хорошо сочетаются с совершенно любым цветом брюк. Если штаны или блейзер украшены принтом, то остальная часть одежды должна быть достаточно простой, чтобы не перегружать образ.

Стоит придерживаться однотонных цветов и простых силуэтов. Дополнить создаваемый образ можно при помощи однотонного плаща. Чтобы добавить акцент, можно повязать на шее или ручке сумки красивый шарфик. Это привнесет в создаваемый образ некоторую изюминку и гламур.

Как носить с юбкой

Если хочется подчеркнуть свою женственность, то стоит сочетать лоферы с мини или миди юбкой. Можно создавать совершенно любой образ, начиная со строгого и заканчивая кокетливым.

С лоферами отлично смотрится юбка в складку, колокол, А-силуэта, расклешенная. Если хочется создать строгий офисный вид, то можно надеть юбку-карандаш.

Не стоит забывать об аксессуарах, которые помогут добавить образу определенный стиль и изысканность.