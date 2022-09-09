Роскачество: западные дезодоранты, поставляемые в Россию, усиливают запах пота

Специалисты Роскачества провели экспертизу десяти самых популярных в России дезодорантов для мужчин.

Как выяснилось, западные компании специально поставляют на российский рынок средства, которые только усиливают запаха пота. При этом отечественные производители предлагают потребителям продукцию, полностью соответствующую всем нормам.

Специалисты особо подчёркивают, что речь идёт не о конкретной партии или бренде – во всей западной парфюмерной продукции, продающейся в России, был обнаружен компонент Armorácia rusticána. В сочетании с базовыми веществами, имеющимися в любом дезодоранте, он усиливает запах пота.

– Когда мы получили первые данные об импортных дезодорантах, сначала был шок, потом недоверие, – говорит представитель Роскачества Евгений Радонин. – Может, ошибка? Может, случайность? Но мы всё перепроверили, в том числе на контрольной группе, и сомнений не осталось. Это настоящий заговор западных компаний.

В ближайшее время вопрос о «вредительстве западных парфюмеров» будет рассмотрен на заседании межведомственной комиссии, по итогам которого импорт такой продукцию в Россию может быть запрещён.

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