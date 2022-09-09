Оставляют простых граждан без защиты – сенатор США раскритиковал подход демократов к проблеме преступности

Демократы и другие левые силы навязывают ложное представление о том, что американские тюрьмы переполнены. Они стремятся сократить сроки заключения для опасных преступников, заявил сенатор от Арканзаса Том Коттон в интервью Fox News.

Рады сообщить, что сегодня с нами сенатор от Арканзаса Том Коттон. Господин сенатор, вы подробно осветили темы преступности и недостаточно частого заключения преступников в тюрьмы в ходе своего обращения к сенату США. Какова ваша оценка происходящего, учитывая известные нам на данный момент факты?

ТОМ КОТТОН, сенатор: Это очередная ужасающая серия преступлений в Мемфисе, люди, живущие там, заслуживают лучшего от местных властей. В последние дни мы стали свидетелями этих убийств (19-летний афроамериканец застрелил четырёх человек. — ИноТВ), которые отражают долгую историю криминала в Мемфисе. Она, в свою очередь, многое говорит об уровне преступности в крупных городах по всей Америке. Я молюсь, чтобы силы правопорядка Мемфиса или — если преступник пересёк реку Миссисипи — Арканзаса смогли быстро арестовать его. Как вы отметили, мы докатились до такого отчасти из-за того, что левые в Америке не смогли обращаться с преступниками соответствующим образом. У нас в стране нет проблемы переполненности тюрем, как утверждают левые и даже некоторые республиканцы. Половина всех насильственных преступлений не раскрывается, равно как и 4 из 5 имущественных преступлений. Расскажите жертвам этих преступлений, что у нас переполнены тюрьмы! Убийцы, как тот, которого мы обсуждаем сегодня, — это развращённые социопаты. Они должны быть заключены в тюрьмы либо казнены. Только так мы можем защитить граждан от этих преступников.



Господин сенатор, спикер Пелоси сегодня в какой-то степени раскрыла, какова будет её цель после промежуточных выборов, если демократам удастся удержать большинство. Давайте посмотрим.



НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Мы только что внесли законопроект о запрете штурмового оружия в палату представителей. Если на этих выборах победят ещё два сенатора, которые разделяют наши взгляды, то мы сможем предотвратить обструкцию, и принять закон о всеобщей проверке данных, и, повторюсь, ввести запрет штурмового оружия, и сделать мир безопаснее.



Господин сенатор, вот что произойдёт, если люди продолжат голосовать за демократов. Невинные американцы будут лишены возможности и права выбирать, какое оружие им использовать для самообороны. И больше развращённых преступников будут выпущены на свободу — это то, что произошло сегодня, — этот человек должен был быть в тюрьме, но его выпустили через два года, вместо трёх лет, назначенных судом. Три года заключения — это в принципе звучит как шутка.

ТОМ КОТТОН: Просто вдумайтесь, что говорит Нэнси Пелоси. Демократы по всей стране упразднили систему освобождения под залог, сократили положенные сроки отбывания наказания, упразднили смертную казнь. Они больше симпатизируют преступникам, чем жертвам! Мы видим разгул преступности в Мемфисе и городах Филадельфии, где преобладает афроамериканское население. Какое решение предлагают демократы? Отобрать у вас, как законопослушного гражданина, право на самооборону и защиту вашей семьи. Посмотрите на Джона Феттермена, кандидата в сенат от демократов в Пенсильвании. Он сказал, что, будь у него волшебная палочка, он бы изменил одну вещь. Но это не цены на бензин, продукты или «опиоидный» кризис в этой стране. Если бы у Джона Феттермена была волшебная палочка, единственная вещь, которую бы он сделал, — это отменил длительные сроки заключения для убийц. И Феттермен не какой-то изгой, да, он радикал, но он всецело представляет лагерь радикальных левых в Америке, которые пустили волну преступности по нашей стране. Вы слышали, что говорит Нэнси Пелоси на видео. Её ответ — это разоружить законопослушных граждан.



Дата выхода в эфир 08 сентября 2022 года.