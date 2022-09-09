 

ЮВАО – лидер по предложению новостроек

09.09.2022, 9:00, Разное
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На рынке новостроек класса «комфорт» в Москве ведутся продажи в 88 проектах, в которых представлено почти 19,4 тыс. квартир. Каждая пятая квартира продается на юго-востоке города. По 17% от всех лотов реализуется на западе и севере Москвы, по 10% – на северо-востоке и юге.

Самая низкая средняя цена кв. м зафиксирована на юго-западе столицы – 234 тыс. рублей. По цене около 280 тыс. рублей за кв. м реализуются квартиры на севере и юго-востоке Москвы.

Стоимость самого доступного предложения составляет 4,3 млн рублей. За такую цену можно купить студию площадью 11 «квадратов» в ЖК «Аминьевское 5».

За 5,1 млн рублей предлагается студия 15,7 «квадратов» в проекте «MySpace на Окской», за 5,2 млн рублей – студия 19,7 «квадратов» в квартале «Люблинский парк».

Большинство жилых комплексов – 46,5% – находятся на начальной стадии строительства. Чуть более 4% корпусов уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

На долю студий приходится 24% от всего предложения, на долю «однушек» – 36,2%, двушек – 28,2%. Доля трехкомнатных лотов составляет 10,9%, многокомнатных – 0,6%.

Опция чистовая отделка стала самой популярной в новых жилых комплексах. С таким вариантом отделки предлагается 64,9% от всех лотов. Еще 15,3% – это квартиры с предчистовой отделкой.


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