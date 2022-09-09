Новый способ оформления ипотеки введут в России

В последнее время в связи с дестабилизацией мировой

экономики и повышением уровня инфляции эксперты рекомендуют гражданам

задуматься о сбережении денежных средств. К примеру, сохранять нажитое можно

путем их вложения в акции, облигации или фондовые паи. Однако одним из самых

популярных способов в России является покупка недвижимости.

Разумеется, далеко не всем по карману приобрести дом или

квартиру сразу, поэтому специалисты призывают россиян пользоваться ипотекой.

Благо, в нашей стране сегодня действует большое количество кредитных программ,

поэтому при желании можно найти наиболее выгодные условия.

Оформить ипотеку в России можно будет по новому способу.

Соответствующую программу запустят уже в следующем году. Как сообщает портал

“Дом.РФ”, речь идет о возможности получения кредита на недвижимость с

помощью биометрии.

Отмечается, что первая сделка по новой системе будет

проведена до конца 2022 года между Институтом развития и Банком ДОМ.РФ. Стороны

при оформлении ипотеки используют Единую биометрическую систему.

ЕБС – это цифровая платформа, позволяющая определить данные

человека при помощи его биометрии. В системе используются программы

распознавания лица и голоса. Проект создан при поддержке Центробанка РФ.