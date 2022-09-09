Новый способ оформления ипотеки введут в России
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В последнее время в связи с дестабилизацией мировой
экономики и повышением уровня инфляции эксперты рекомендуют гражданам
задуматься о сбережении денежных средств. К примеру, сохранять нажитое можно
путем их вложения в акции, облигации или фондовые паи. Однако одним из самых
популярных способов в России является покупка недвижимости.
Разумеется, далеко не всем по карману приобрести дом или
квартиру сразу, поэтому специалисты призывают россиян пользоваться ипотекой.
Благо, в нашей стране сегодня действует большое количество кредитных программ,
поэтому при желании можно найти наиболее выгодные условия.
Оформить ипотеку в России можно будет по новому способу.
Соответствующую программу запустят уже в следующем году. Как сообщает портал
“Дом.РФ”, речь идет о возможности получения кредита на недвижимость с
помощью биометрии.
Отмечается, что первая сделка по новой системе будет
проведена до конца 2022 года между Институтом развития и Банком ДОМ.РФ. Стороны
при оформлении ипотеки используют Единую биометрическую систему.
ЕБС – это цифровая платформа, позволяющая определить данные
человека при помощи его биометрии. В системе используются программы
распознавания лица и голоса. Проект создан при поддержке Центробанка РФ.
Смотреть комментарии → Комментариев нет