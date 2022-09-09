 

Подростки, которые не высыпаются, чаще страдают избыточным весом

09.09.2022, 8:36, Разное
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Новое исследование показывает, что большинство подростков не высыпаются, и это связано с набором веса и избыточным весом, что потенциально создает для них проблемы в будущем.

В исследовании изучалась связь между продолжительностью сна и здоровьем у 1229 испанских подростков. Исходный средний возраст участников составлял 12 лет с равным количеством мальчиков и девочек. Сон измерялся в течение семи дней с помощью портативного трекера активности. Участники были разделены на категории с очень коротким сном (менее 7 часов), с коротким сном (от 7 до 8 часов) и с оптимальным (8 часов и более).

Избыточный вес и ожирение определяли по индексу массы тела. Исследователи рассчитали непрерывную оценку метаболического синдрома в диапазоне от отрицательных (более здоровых) до положительных (нездоровых) значений, которые включали окружность талии, артериальное давление, уровень глюкозы и липидов в крови.

В 12 лет только 34% участников спали не менее 8 часов в сутки, а в 14 и 16 лет этот показатель снизился до 23% и 19% соответственно. Мальчики, как правило, меньше спят. Подростки, которые спали больше всего, также имели более качественный сон, а это означало, что они меньше просыпались ночью и проводили большую часть времени во сне в постели по сравнению с теми, кто спал меньше. Распространенность избыточного веса/ожирения составила 27%, 24% и 21% в возрасте 12, 14 и 16 лет соответственно.

В настоящее время ученые изучают, связаны ли привычки плохого сна с чрезмерным временем перед экраном, что может объяснить, почему подростки старшего возраста спят еще меньше, чем младшие.


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