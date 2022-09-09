 

Мнение: О новых и вынужденных «жестах доброй воли» России

09.09.2022, 8:18, Разное
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Тут, конечно, самое интересное, что всё это было спрогнозировано и предсказано ещё несколько недель назад даже теми околокремлёвскими кругами, кто «страшно далеки» от высшего военного образования и прочей экспертности в этом деле. Тем не менее, они с довольно высокой точностью заблаговременно рассказали «где, когда и как», начав бить тревогу. Казалось бы, время было.

Но — произошло ровно то, что произошло. О чём сейчас с тревогой и гневом строчат российские «военкоры».

А их украинские оппоненты с ехидцей напоминают о «жестах доброй воли»…

Что же случилось?

Официально — ничего. Украинские руководители отделываются туманными намёками на некие «успехи на юге», совершенно не конкретизируя информацию. Западные СМИ со ссылкой на отставных военных и гражданских активистов твердят о контрнаступлении на широком фронте, от Николаева до Харькова, но кто же им верит? Российское Минобороны докладывает о потерях в живой силе и технике противника, не всегда вдаваясь в географические подробности.

А они на сегодня таковы, судя по картам РИА «Новости».

Обращает на себя внимание, что ВС РФ перенесли зоны «работы по целям ВСУ» в Балаклею и Сухой Ставок. Всего несколько дней назад эти пункты не упоминались в сводках, будучи подконтрольными союзным силам республик Донбасса и военным формированиям России, участвующим в СВО. Как явствует, например, из более ранней карты того же РИА «Новости».

Такая вот #история с картографией.

Ну и, разумеется, в ТГ-каналах распространяется «недостоверная», «фейковая» и «паникёрская» карта от российских военкоров.

Которая тут приводится исключительно для иллюстрации того, как далеко может зайти #паника при видимой нехватке официальной информации.

Однако же кремлёвские источники уже начинают говорить, что это даже хорошо. Мол, если до сих пор «даже и не начинали» ©, то теперь-то уж точно начнём.

Хотя в самом Кремле уже всеми силами пытаются закончить

А это значит — новые «жесты доброй воли», всё более вынужденные, непременно вскорости последуют?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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