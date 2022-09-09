Страшно растить детей – NBC News о проблеме массовых убийств в школах США

С началом учебного года в американских школах вводят новые меры, чтобы обезопасить школьников. Однако все по-прежнему опасаются очередной стрельбы, пишет NBC News. Обеспокоенные родители боятся отпускать детей в школы, проводят с ними разговоры о массовых расстрелах и учат, как вести себя в таком положении.

В этой школе на севере Нью-Джерси начинается новый учебный год, старшеклассники непринуждённо бродят по коридорам. Но привычный страх витает в её стенах, как и во многих других школах по всей стране.

ДЖЕЙЛИН СУАРЕС, старшеклассница: В прошлом году тут был высокий уровень угрозы и к нему отнеслись в высшей мере серьёзно.



СТАРШЕКЛАССНИК: Страшно подумать, что кто-то может прийти в твою школу и совершить нечто подобное, но я стараюсь не думать о плохом.

Спустя всего четыре месяца после массового убийства в Увальде родители и руководство школьных округов принимают меры, чтобы защитить детей.

КЭССИ УОЛТОН, мать младшеклассника: Покажи, как ты пользуешься своим пуленепробиваемым рюкзаком!



Это видео, снятое матерью из Оклахомы на прошлой неделе, стало вирусным.

КЭССИ УОЛТОН: Если стрелок рядом, не издавай ни звука!



Кэсси Уолтер проводит со своим пятилетним сыном «учения» на случай стрельбы в преддверии его первого дня в школе. Меры принимают не только дети и родители. Школьный округ Оксфорда в штате Мичиган начинает применять новые технологии: биометрические сканеры, которые могут обнаружить оружие, новые замки, которые позволят надёжно заблокировать дверь; при этом они требуют носить прозрачные рюкзаки и нанимают больше вооружённых сотрудников. Всё это началось после стрельбы в старшей школе Оксфорда, произошедшей в ноябре 2021 года, в результате которой погибли четверо учеников и ещё семеро пострадали.

Губернатор Огайо Майк Девайн объявил о выделении школам финансирования для внедрения новых средств, таких как камеры наблюдения, автоматические дверные замки и идентификационные карточки для посетителей, разрешив при этом учителям носить оружие после суточного курса тренировок. Здесь, в Нью-Джерси, власти штата тратят миллионы на создание цифровых карт-схем, на которых обозначены государственные и частные школы. Карты предназначены для служб экстренного реагирования на случай таких ситуаций, как стрельба в школе. Родители оказались зажаты между школами и политикой.

ЯРА МОНТОЙЯ, родительница из школьного округа Юнион-Сити: Нам страшно из-за того, что расстрелы в принципе происходят. Растить ребёнка в Соединённых Штатах стало страшно.



Некоторые родители четырёхлетних детей вынуждены проводить с ними беседы о массовых расстрелах.



ЯРА МОНТОЙЯ: Когда произошла стрельба в Увальде, мы не вдавались в подробности, просто сказали ей, что много детей пострадало и некоторых из них уже нет с нами. Я не помню, чтобы такие разговоры родители проводили со мной, когда я была ребёнком.



Ученики тем временем ждут предстоящие торжественные события.



ДЖЕЙЛИН СУАРЕС: У нас будет выпускной, вечер встречи выпускников. Это банальности, но это часть учёбы в старшей школе, и я очень жду этого.



Но они обеспокоены.



ДЖЕЙЛИН СУАРЕС: Этого боятся все, во всех школах.



В США тем временем начинается новый учебный год.

В прямом эфире к нам присоединяется Стивен Ромо из Юнион-Сити, Нью-Джерси. Стивен, я хотел бы вернуться к теме цифровых карт-схем, которые вы нам только что продемонстрировали. Как именно службы экстренного реагирования пользуются ими?

СТИВЕН РОМО, репортёр: Том, они весьма подробные: указаны выходы и входы, то есть все точки доступа внутрь школьных зданий. Их можно использовать не только в случае стрельбы, но и, например, во время пожара. Сейчас порядка половины школ попали на такие карты. Планируется потратить ещё 6,5 миллиона долларов, чтобы нанести на схемы оставшиеся 1500 учебных заведений.

Мы услышали в вашем сюжете, что в школах внедряются разные виды технологий, вводятся новые меры безопасности на федеральном уровне. Что об этом думают родители и студенты, с которыми вы общались?

СТИВЕН РОМО, репортёр: Что интересно, отношение смешанное. Многие люди, с которыми мы говорили сегодня, отметили, что чувствуют себя в большей безопасности со всеми этими технологиями, идентификационными карточками, которые нужно использовать, чтобы попасть в здание. Но многие ученики прожили всю жизнь в школьной системе, сложившейся после массового убийства в начальной школе в Сэнди-Хук. Подсознательно многие из них допускают, что стрельба может вновь произойти, Том.



Дата выхода в эфир 07 сентября 2022 года.