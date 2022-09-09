Ответственности за собственную оборону Европа предпочитает «американскую халяву»

Целью Америки для Украины и Европы должен быть мир, а не бесконечная борьба, при всём искушении использовать Киев для ослабления России, считает бывший спецпомощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. В статье для The American Conservative он пишет, что США и их союзники должны дать понять Киеву, что их поддержка отнюдь не бессрочна и ведущую роль в помощи Украине и на переговорах с Россией администрация Байдена должна отвести Брюсселю — европейцам давно пора принять ответственность за собственную оборону, а не рассчитывать на «американскую халяву».



AP

Президент Джо Байден утвердил очередной крупный пакет расходов на вооружение Украины. Как считает старший научный сотрудник Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу, никому не выгодна ни очередная бесконечная борьба, ни замороженный конфликт, однако власти США, похоже, готовы разжигать конфликт, пока правительства готовы сражаться, а люди — умирать. Кроме того, администрация Байдена не предприняла никаких усилий, чтобы переложить ответственность за оборону Европы туда, где ей самое место, — на самих европейцев. В результате преуспевающие европейские союзники уже давно увиливают от ответственности за собственную оборону, предпочитая «американскую халяву».

Как продолжает эксперт в статье для The American Conservative, российская спецоперация на Украине, казалось, окончательно выбила континент из привычной самонадеянности. Однако при всей громкой риторике — особенно со стороны Германии — энтузиазм европейских стран насчёт увеличения военных расходов угасает. И покуда администрация Байдена направляет повсюду американские войска, другие члены НАТО только рады, что этот банкет оплачивает Дядя Сэм.

Несмотря на бурный поток обещаний поддерживать Киев, львиную долю военной помощи Украине — как и войска для Европы — поставляет Вашингтон. Ни итальянцы, ни испанцы, ни кто-либо ещё не горят желанием поддерживать Украину — не говоря уже о том, чтобы отправлять войска на её защиту.

Однако, пишет Дуг Бэндоу, в данном случае Байден может преследовать цель поглубже, вбухивая деньги американских налогоплательщиков в очередной конфликт. Вопреки пламенным клятвам Вашингтона о бескорыстной помощи геройским украинцам, администрация Байдена, похоже, намерена воспользоваться Киевом в своей опосредованной войне с Россией. Самим американцам при этом ничего не грозит, а Вашингтон сражается с Москвой в Европе до последнего украинца.

Но данный конфликт и его последствия сильно бьют по Европе, а если учитывать то, что скоро наступит зима, на континенте обязательно усилятся голоса желающих покончить с конфликтом как можно скорее. Хотя санкции, особенно технологические ограничения, в долгосрочной перспективе нанесут российской экономике огромный ущерб, союзники от них тоже проиграют. А в связи с недавним скачком цен на энергоносители Москва зарабатывает на экспорте больше, чем раньше, тогда как европейцы, наоборот, страдают.

Как заключает автор материала, целью Америки для Украины и Европы должен быть мир, а не бесконечная борьба — при всём искушении использовать Киев для ослабления России. Помощь Вашингтона уже достигла своей основной цели и позволила Украине отстоять свою независимость. Теперь союзники должны дать понять Киеву, что их поддержка отнюдь не бессрочна. И ведущую роль в оказании помощи Украине и на переговорах с Россией администрация Байдена должна отвести Брюсселю.

«Европейцам давно пора взвалить на себя ответственность за собственную оборону. Доколе Вашингтон с ними, как с детьми, они и будут как дети. Американские чиновники привыкли управлять миром. Но их внимания требует сама Америка, и люди, которым они поклялись служить, нуждаются в помощи. Последние два десятилетия Вашингтон провёл в бесконечных, бесцельных, ненужных и разрушительных войнах. Ради американцев и украинцев США не должны допустить, чтобы Украина пополнила этот список», — уверен автор The American Conservative.