 

В администрации Запорожья заявили об «охоте» Киева за бюллетенями

09.09.2022, 6:20, Новости дня
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Киевские власти начали «охоту» в Запорожской области за бюллетенями по голосованию за вхождение в состав России, сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские боевики начали организовывать атаки и подрывы штабов общественного движения «Мы вместе с Россией», выполняющего гуманитарную и волонтерскую миссию в регионе. Киевские власти считают, что в штабах хранятся бюллетени для проведения референдума, поэтому и объявили охоту за ними, чтобы сорвать народный плебисцит», – приводит слова Рогова РИА «Новости».

Как отметил председатель движения «Мы вместе с Россией», несмотря на то, что бюллетени пока не утверждены и не отпечатаны, киевские власти продолжают попытки уничтожать гуманитарные штабы в регионе. Делают они это, по словам Рогова, еще и с целью вызвать гуманитарный кризис.

В среду в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв рядом со штабом общественного движения «Мы вместе с Россией». На месте взрыва рядом с помещением штаба осталась воронка, в самом здании взрывной волной и осколками выбило окна. Позже у штаба движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе прогремел второй взрыв. В связи с этим Россия указала СБ ООН на теракты Киева на освобожденных территориях. Жители Мелитополя осудили теракт в штабе общественного движения «Мы вместе с Россией».

Перед этим в среду были опубликованы данные социологических исследований, проведенных «Инсомар» и Крымским республиканским институтом политических и социологических исследований (РИПСИ), согласно которым большинство жителей Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение регионов к России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему в Херсонской и Запорожской областях растет доля сторонников воссоединения с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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