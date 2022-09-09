Пхеньян закрепил ядерный статус КНДР в законодательстве

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что народная республика законодательно закрепила статус ядерной державы и продолжит укреплять ядерный потенциал, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Сегодня мы завершили историческое дело, полностью юридически закрепив политику ядерных сил», – сказал Ким Чен Ын на заседании Верховного народного собрания КНДР, которое приняло «Закон о политике в сфере ядерных сил». В частности, в нем указывается, что КНДР, будучи «ответственной ядерной державой», не станет передавать другим странам ядерное оружие, не станет делиться ядерными технологиями, оборудованием и материалами для его производства, передает ТАСС.

В документе содержатся пункты о структуре и командовании ядерными силами, о целях, об условиях использования ядерных сил и порядке принятия соответствующего решения. «Ядерные силы подчиняются исключительно председателю Государственного совета. Право на принятие всех решений в отношении ядерного оружия принадлежит председателю Государственного совета», – сказано в законе.

Условиями применения ядерного оружия являются применение или необратимая угроза применения ядерного оружия против КНДР, нападение на руководство страны, в том числе с использованием неядерного оружия, военная атака на важные стратегические объекты, необходимость предотвратить затягивание военных действий или обеспечить инициативу.

«Самое главное – необходимо и далее всеми способами укреплять готовность к ведению ядерной войны, продолжая диверсификацию средств применения ядерного оружия, расширяя пространство для проведения тактических ядерных операций, повышая операционную эффективность и надежность ядерных сил нашей страны», – сказал Ким Чен Ын. Говоря о военном давлении со стороны Южной Кореи и США, он указал, что Министерство обороны КНДР и ее военно-промышленный сектор воспользуются этой ситуацией для укрепления военной силы народной республики.

Напомним, в конце июля лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным оружием.

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