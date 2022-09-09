 

Победитель шоу “Голос” может стать бомжем из-за долга в 17 миллионов рублей

09.09.2022, 6:12, Разное
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Победитель седьмого сезона популярного музыкального шоу “Голос” Петр Захаров стал жертвой мошенников и теперь должен 17 миллионов рублей.

Сейчас имущество артиста арестовали, все счета заморозили, а сам он пребывает на грани финансовой катастрофы. Все это свалилось на него после громкой победы на самом известном музыкальном шоу страны.

Петр Захаров приехал на шоу “Голос” из Санкт-Петербурга. Он сразу полюбился членам жюри за яркую внешность и бархатный голос. В итоге артист одержал победу. После проекта у него начались проблемы. Сначала он вляпался в незаконную схему с деньгами, а потом и вовсе потерял крупную сумму. Теперь певец является должником.

“Схема была такая: неизвестный человек подал на меня в суд, требуя сумму некоего “долга” — в моем случае порядка 16 миллионов, причем оригиналов документов не предоставляет. Заседание прошло без моего присутствия, иск удовлетворили. Банки отреагировали мгновенно — заморозили все счета”, – рассказал пострадавший.

После этого победителю шоу “Голос” предъявили обвинение. Артист пошел к адвокату, чтобы разобраться с ситуацией, но ответа не получил. Дело затянулось.

Теперь победитель “Голоса” может фактически стать бомжем, ведь его жилье выставили на торги. Решение суда он оспорил, но судья по каким-то причинам не передала материалы выше. Сроки истекли. Артист уверен, что дело намеренно затягивается. Не исключено, что его втянули в передрягу намеренно, и кто-то просто вставляет ему палки в колеса.


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