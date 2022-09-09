Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября
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С 9 по 11 сентября по всей России пройдут выборы в
законодательные и представительные органы различного уровня. Жители столицы
будут голосовать за муниципальных депутатов. В этом году в Москве применят уже зарекомендовавшую
себя систему дистанционного электронного голосования.
Это значит, что москвичи смогут сделать выбор, не вставая с
дивана. Достаточно лишь обладать активным избирательным правом и оформить
полную учетную запись на портале mos.ru. Отдать голос за своего кандидата можно
будет всего в несколько кликов.
К слову, принять участие в московских выборах без проблем
смогут и люди с ограниченными возможностями. Раньше из-за проблем со здоровьем
им приходилось либо добираться на избирательные участки с посторонней помощью,
либо записываться на надобное голосование.
Сегодня эта проблема решена. Систему ДЭГ адаптировали под
людей, имеющих проблемы со зрением. Специальные программы экранного доступа,
которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с
компьютером, помогут выбрать муниципальных депутатов 9-11 сентября.
Разработчики цифровой платформы сделали ее полностью
совместимой с так называемыми скринридерами. Теперь всю информацию с монитора
можно перевести в речь. Специальные программы не только озвучат текст, но и
укажут на активные кнопки, поля ввода информации, ссылки и так далее.
К слову, система онлайн-голосования уже прошла тесты на
совместимость со скринридерами. ДЭГ для людей с нарушением зрения применялся и
в прошлом году во время выборов депутатов Госдумы РФ.
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