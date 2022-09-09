Слабовидящие москвичи смогут голосовать онлайн на выборах 9-11 сентября

С 9 по 11 сентября по всей России пройдут выборы в

законодательные и представительные органы различного уровня. Жители столицы

будут голосовать за муниципальных депутатов. В этом году в Москве применят уже зарекомендовавшую

себя систему дистанционного электронного голосования.

Это значит, что москвичи смогут сделать выбор, не вставая с

дивана. Достаточно лишь обладать активным избирательным правом и оформить

полную учетную запись на портале mos.ru. Отдать голос за своего кандидата можно

будет всего в несколько кликов.

К слову, принять участие в московских выборах без проблем

смогут и люди с ограниченными возможностями. Раньше из-за проблем со здоровьем

им приходилось либо добираться на избирательные участки с посторонней помощью,

либо записываться на надобное голосование.

Сегодня эта проблема решена. Систему ДЭГ адаптировали под

людей, имеющих проблемы со зрением. Специальные программы экранного доступа,

которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе с

компьютером, помогут выбрать муниципальных депутатов 9-11 сентября.

Разработчики цифровой платформы сделали ее полностью

совместимой с так называемыми скринридерами. Теперь всю информацию с монитора

можно перевести в речь. Специальные программы не только озвучат текст, но и

укажут на активные кнопки, поля ввода информации, ссылки и так далее.

К слову, система онлайн-голосования уже прошла тесты на

совместимость со скринридерами. ДЭГ для людей с нарушением зрения применялся и

в прошлом году во время выборов депутатов Госдумы РФ.