Раздувшаяся шея, чудеса акробатики и разговоры с демоном – одержимость монахини из Лотарингии

Мария Элизабет де Ранфен родилась в 1592 году в знатной семье города Ремиремон, Лотарингия (ныне территория Франции) и когда она едва вступила в подростковый возраст, ее выдали замуж по расчету за годившегося ей в отцы дворянина Франсуа Дюбуа.

Тогда это была распространенная практика и никто не спрашивал Марию, любит ли она этого человека. Жизнь Марии сразу же превратилась в настоящий Ад, потому что муж оказался жестким человеком, страдающим от алкоголизма.

Мария родила ему то ли трех, то ли шестерых детей, но в конце концов не выдержала и приняла решение уйти в монастырь. По сути это была для нее единственная доступная дорога к жизни без побоев.

В монастыре Мария вела добродетельную жизнь, время от времени выбираясь в город за покупками. И однажды во время одной из таких вылазок она встретила уважаемого местного врача Шарля Повуа, который влюбился в нее и сразу же начал настойчиво оказывать ей множество знаков внимания.

Мария старалась его игнорировать, так как дала обет целомудрия, но Повуа был настроен очень решительно. Однажды он начал даже тайно проникать в монастырь и каким-то образом добавлять в питье Марии некие колдовские любовные зелья, которые он сам создавал с помощью древних оккультных книг.

В какой-то момент казалось, что эти зелья сработали, так как у Марии начали проявляться нежные чувства к Повуа, но потом ей приснился жуткий кошмар, в котором на нее нападала группа мужчин во главе с Повуа и съедала ее заживо.

На следующий день после кошмара Мария вышла в город и увидела группу мужчин, устроивших пикник, что показалось ей похожим на сюжет ее кошмарного сна. Что было дальше, описывал месье де Порселе, епископ города Туль:

“При виде нескольких мужчин, собирающихся приступить к трапезе, которую они берут из корзины, Элизабет де Ранфен внезапно осознала значение тревожного сна, который она видела прошлой ночью: огромное количество сильных, крепких мужчин тащили ее к варварскому алтарю, посвященному Купидону, и заставили ее встать на колени перед этим похотливым богом.

Среди своих мучителей она прекрасно узнала доктора Повуа, который еще раз сказал, что любит ее платонической любовью, неотделимой от почитания, которое он испытывал к ней как к святой. Друзья пытались убедить ее, что мужчины не собираются есть ее живьем, но, бледная и дрожащая, она бросилась в часовню, чтобы повторить свои обеты вечного целомудрия у ног Девы Марии.

Она вышла снова через час, потому что ей нужно было поесть. Повуа был там же, излучая злобную радость, делая ей комплименты, беспокоясь о ее бледности, советуя ей не пить только воду, другими словами, действуя как настоящий демон-суккуб, готовый напасть на свою жертву”.

Все это было началом перед тем, что произошло дальше. Здоровье Марии стало ухудшаться, но ни один врач не мог найти у нее ни одной известной физиологической проблемы. А затем одна внезапно начала говорить на разных языках, которых до того не знала и не изучала. А также стала впадать в истерические состояния с криком и плачем.

Когда ее приступы стали все ярче, местные священники решили, что она одержима демонами и было решено отправить Марию в Нанси, столицу Лотарингии, на встречу с врачом Реми Пишаром. Тот осмотрел Марию и пришел к выводу, что ее состояние в самом деле похоже на одержимость.

Вскоре был организован обряд экзорцизма, на котором присутствовали множество людей, в том числе Пишар, епископ Туля, некоторые священники, богословы, монахи, врачи и даже представители королевского двора.

Обряд начался 2 сентября 1619 года и почти сразу же после зачитывания молитв с Марией стало происходить нечто сверхъестественное:

“Шея прекрасной мадам де Ранфен начала раздуваться до такой степени, что казалось, что ее голова прикреплена непосредственно к телу. У доктора Пишара, который наблюдал за происходящим, как и у всех остальных, создалось впечатление, что дьявол так сильно растягивает ее тело, что оно кажется длиннее на добрых полтора фута.

Постепенно милостивое лицо святой почернело, изо рта пошла пена, а ее сверкающие глаза стали необычайно вращаться – это было тяжелое зрелище для всех. Внезапно Мария Элизабет упала на землю и начала извиваться, как змея. А потом невидимая сила подняла ее живот в воздух, в то время как ее ноги и руки продолжали касаться пола.

Затем дьявол поставил ее в симметрично противоположную позу, так что теперь ее живот служил точкой покоя. Внезапно прелат и добрые отцы увидели, как она взбирается на колонну, которая поддерживает соседнюю часовню, используя только одну руку. Добравшись до балюстрады, она оперлась на нее левой ногой, а остальная часть ее тела на долгие минуты зависла в пространстве.

Зрители задерживали дыхание и издали несколько восклицаний, когда, без предупреждения, злой демон позволил ей упасть с высоты семи футов. Но, гибкая, как акробатка из Пон-Неф, она нежно опустилась на плитки аллеи. Дьявол был также очень осторожен, чтобы не обнажать нагло какую-либо часть ее тела. На протяжении всего представления ее многочисленные слои одежды оставались плотно прилегающими к телу”.

Затем Мария начала говорить на латыни и различных других языках, включая греческий, итальянский, немецкий и иврит, отвечая на вопросы собравшихся экзорцистов и излагая различные богословские тезисы с большой ясностью и точностью.

Она прекрасно говорила на всех этих языках, даже указывая на грамматические ошибки, допущенные допрашивающими ее, что продемонстрировало лингвистические способности, намного превосходящие те, которыми обладала сама Мария.

Во время экзорцизма она также обвинила доктора Шарля Повуа в сговоре с дьяволом, чтобы помочь ему овладеть ею, за что его тут же арестовали и в конечном итоге казнили за колдовство.

Демон, сидящий в Марии далее выполнил различные команды, подаваемые ему публикой на нескольких языках, демонстрировал сверхъестественные способности и ходил по комнате, выкрикивая тайные грехи и грязные мысли всех присутствующих, к их большому шоку и смущению.

Он также продемонстрировал свою мощную способность читать мысли, направленные на него. В книге Огюстена Кальме “Призрачный мир”, впервые опубликованной в 1850 году, так говорилось об этой части экзорцизма:

“Преподобный отец Альберт, капуцин, приказал ему (демону) по-гречески семь раз перекреститься языком в честь семи радостей Девы Марии, он трижды перекрестился языком, а затем дважды носом. Но святой человек снова велел ему именно семь раз перекреститься языком и он так и сделал.

Получив приказ на том же языке поцеловать ноги господина епископа Туля, он пал ниц и поцеловал его ноги. Тот же отец, заметив, что демон хотел опрокинуть Бенитье, или чашу со святой водой, которая была там, приказал ему взять святую воду и не проливать ее, и демон подчинился.

Отец приказал ему указать на его одержимость и он ответил: “Одержимость достаточно известна”, а затем добавил по-гречески: “Я приказываю тебе отнести немного святой воды губернатору города”. Демон ответил ему: “Не принято изгонять дьявола на этом языке”. Тогда Отец ответил на латыни: “Не тебе навязывать нам законы, но церковь имеет право приказывать тебе на любом языке, который она сочтет нужным”.

Затем демон взял чашу со святой водой и понес ее хранителю капуцинов, герцогу Эрику Лотарингскому, графам Брионну, Ремонвилю, ла Во и другим лордам. Врач месье Пишар сказал ему в предложении, частично на иврите, частично на греческом, вылечить голову и глаза одержимой женщины, и едва он закончил произносить последние слова, как демон ответил: “Поверь, мы не являемся причиной этого, ее мозг совершает это естественным образом, это вытекает из ее естественной конституции”.

Затем Пишар сказал собранию: “Обратите внимание, господа, что он отвечает на греческом и иврите одновременно”. “Да, – ответил демон, – ты открыл горшок с розами и тайну, так что я больше ничего не отвечу тебе”.

Было довольно много вопросов на иностранных языках, которые показали, что демон очень хорошо их понимал. Демон повиновался не только голосу экзорцистов, он повиновался даже тогда, когда они просто шевелили губами, или держали руку, или носовой платок, или книгу у рта.

Кальвинист-экзорцист приказал демону пойти и поцеловать его ноги, и он немедленно пошел, пробираясь сквозь толпу. Пишар рассказывал о нескольких неизвестных и скрытых вещах, которые открыл ему демон, и о том, что он совершил несколько вещей, которых ни один человек, каким бы ловким и гибким он ни был, не может достичь с помощью природной силы или силы. Например, ползать по земле, не используя руки или ноги, или когда волосы стоят дыбом, как змеи”.

Экзорцизм Марии не закончился тем же днем, на самом деле эта процедура растянулась сначала на дни, потом на недели, месяцы и наконец годы. Лишь в 1625 году было окончательно объявлено, что демон покинул тело Марии.

Спустя века в медицинском обществе изучался случай долгого и бурного экзорцизма Марии Элизабет де Ранфен и было предположено, что скорее всего ее одержимость демонами являлась лишь психическими расстройствами с сильными конвульсиями, вызванными ядовитыми любовными зельями, которые подсовывал Марии доктор Повуа.

Однако это никак не объясняет ее неестественную акробатику с левитацией, чтением мыслей, языковые способности и другие проявления сверхъестественного. Да и какой наркотик способен вызывать эти симптомы и поведение в течение семи лет, которые длился этот экзорцизм?

Также были предположения, что Мария осознанно проделывала все это, подделывая свою одержимость. Но как она смогла продержаться так долго, да и зачем честной религиозной женщине делать все это? Она ничего бы не выиграла от этого, а избавиться от надоедливого Повуа можно было и более спокойными способами.

Также считалось, что Мария могла все это подделать, но почему эта религиозная и честная женщина делала это так долго? Что она выиграет от этого? Огюстен Кальме, описавший случай Марии в своей книге, также отметил, что присутствующие на экзорцизме были уважаемыми и образованными людьми, которые вряд ли были бы так обмануты молодой женщиной, просто страдающей бредом или пытающейся обмануть их:

“Я опустил очень много подробностей, связанных с описанием экзорцизма и доказательств одержимости мадемуазель де Ранфен. Думаю, я сказал достаточно, чтобы убедить любого искреннего и непредубежденного человека в том, что ее одержимость настолько несомненна, насколько это вообще возможно.

Это произошло в Нанси, столице Лотарингии, в присутствии большого числа просвещенных людей, двое из которых принадлежали к лотарингскому дому, оба епископы и хорошо информированы. В присутствии и по приказу милорда де Порселе, епископа Туля, самого просвещенного человека,и выдающихся заслуг, двух докторов Сорбонны, специально вызванных туда, чтобы судить о реальности одержимости, в присутствии людей так называемой реформатской религии, а они остерегаются подобных вещей.

Было видно, как далеко Отец Питхой зашел в своем безрассудстве в отношении рассматриваемой одержимости, он получил выговор от своего епархиального и его начальства, которые заставили его замолчать.

Мадемуазель де Ранфен лично известна как женщина необычайной добродетели, благоразумия и достоинств. Невозможно представить себе причину, по которой она симулировала одержимость, которая причиняла ей боль тысячью способов. Следствием этого ужасного испытания стало создание своего рода религиозного ордена, от которого церковь получила много назидания и от которого Бог провиденциально получил славу.

Месье Николас де Харлей Санси и Месье Виарден – люди, заслуживающие большого уважения как за их личные заслуги, их талант, так и за высокие должности, которые они занимали; первый из них был послом Франции в Константинополе, а другой резидентом доброго герцога Генриха при Римском дворе, так что я не думаю, что мог бы привести пример более подходящий, чтобы убедить вас в существовании реальных и настоящих вещей, чем у мадемуазель де Ранфен”.

Когда демон покинул тело Марии, она наконец обрела покой. В 1631 году она основала в монастыре убежище для женщин, выздоравливающих после проституции, и вела мирную, добродетельную жизнь без дальнейших происшествий вплоть до своей смерти в 1649 году.